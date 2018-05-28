إفطار رمضاني بسفارة مصر في سريلانكا بحضور دبلوماسيين أفارقة

احتفالا بيوم إفريقيا المال خاصقال حسين السحرتي السفير المصري لدى سريلانكا، إن السفارة المصرية شرفت هذا العام بترؤس مراسم الاحتفال بالذكرى الخامسة والخمسين لإنشاء منظمة الوحدة الأفريقية، والذي يعرف بيوم أفريقيا.ووفق بيان الخارجية، نظم السفير حفل استقبال وإفطار رمضاني مساء يوم 25 مايو بدار السكن

احتفالا بيوم إفريقيا

المال خاص





قال حسين السحرتي السفير المصري لدى سريلانكا، إن السفارة المصرية شرفت هذا العام بترؤس مراسم الاحتفال بالذكرى الخامسة والخمسين لإنشاء منظمة الوحدة الأفريقية، والذي يعرف بيوم أفريقيا.

ووفق بيان الخارجية، نظم السفير حفل استقبال وإفطار رمضاني مساء يوم 25 مايو بدار السكن حضره سفراء وقناصل الدول الأفريقية المعتمدين في كولومبو ومديرة إدارة الشئون الأفريقية بالخارجية السريلانكية.

واستعرض السفير في كلمته بهذه المناسبة التاريخ الحافل للعمل الأفريقي المشترك منذ إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية في عام 1963، مرورا بتأسيس الاتحاد الأفريقي في عام 2001، ووصولاً إلى صياغة برنامج طموح لتحقيق الغايات المشتركة لدول القارة في أجندة 2063.

وأكد على خصوصية علاقات مصر بأشقائها في القارة الأفريقية ودورها الرائد في عمليات حفظ السلام ودفع جهود التنمية وفي الدفاع عن مصالح القارة ومشاركة كافة دولها طموحاتهم وتحدياتهم، منوها إلى إنجازات مصر خلال فترة عضويتها المشتركة في كل من مجلس الأمن ومجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي في عاميّ 2016 و2017، ومبادرتها باستحداث آلية للتنسيق بينهما بما يخدم مصالح القارة، وكذلك استعدادها لرئاسة الاتحاد الأفريقي خلال عام 2019 ببرنامج طموح تشارك فيه كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها.

من جانبها، أعربت مديرة إدارة الشئون الأفريقية بالخارجية السريلانكية في كلمتها عن الشكر والتقدير لمبادرة السفارة المصرية بتنظيم هذا الاحتفال بما يعكس الدور الرائد لمصر في محيطها الأفريقي، مستعرضة تاريخ العلاقات الوطيدة بين سريلانكا ودول القارة الأفريقية، وما يربطهما من إرث مشترك ومصالح اقتصادية واستراتيجية وتبادل إنساني وثقافي، مشددة على أهمية العمل الجماعي بين دول الجنوب لمواجهة التحديات المشتركة.