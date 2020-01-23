إفريقية النواب : مبادرة طلابية لبناء روح الإنتماء لهوية القارة السمراء

كشف النائب طارق رضوان – رئيس لجنة الشئون الإفريقية بالنواب عن تبني اللجنة مبادرة إنشاء اتحاد الطلبة الافارقة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال مظلة اتحاد طلاب مصر التابع لوزارة التربية والتعليم .

الهدف من المبادرة

واكد ان الهدف من المبادرة تكوين هذا الاتحاد لتعزيز العلاقات ومد جسور التواصل ما بين طلبة المدارس علي مستوي التعليم بجميع مراحله حتي المرحلة الثانوية .

الهوية الإفريقية وبناء روح الانتماء

إلي جانب بناء روح الانتماء للهوية الإفريقية وتنميتها. و توسيع دوائر التعارف وتبادل الخبرات لتعظيم الاستفادة من الأنشطة داخل وخارج الدول المعنية .

وإعداد اجيال لبناء مجتمعات تبني علي تحقيق التنمية الشاملة.

فاعليات لجنة الشئون الإفريقية بالنواب

يجدر الإشارة إلي عقد اللجنة عدة فاعليات الأسبوع القادم مع عبدالمحسن سلامة – رئيس مجلس ادارة الاهرام الأحد القادم للتحدث عن أهمية الإعلام لتوعية المواطنين بخطورة واهمية التحديات الإقليمية ودور مصر افريقيا .



كما يلتقي أعضاء اللجنة الاثنين المقبل مع السفيرة نبيلة مكرم – وزير الهجرة لعرض رؤية الوزارة في شأن التواصل مع المصريين بالخارج وبصفة خاصة افريقيا .

ومن المقرر ان يتطرق اللقاء لعرض سبل الاستفادة وتعظيم دور الجاليات والمغتربين في افريقيا لخلق تجمعات لقوي ناعمة قادرة علي بتاء جسور ما بين مصر والدول الافريقية .



كما تلتقي اللجنة الثلاثاء القادم مع سفير تنزانيا بالقاهرة .