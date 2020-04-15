«إفريقية البرلمان» تكشف آخر مستجدات حل أزمة المصريين العالقين بدول القارة

أعلنت لجنة الشئون الإفريقية في البرلمان، برئاسة النائب طارق رضوان عن تواصلها مع وزيرة الهجرة لإرسال رحلة من شركة إير كايرو لإحضار 32 مواطنًا مصريًا عالقين بدولة تشاد.

إفريقية البرلمان: رحلة «مصر للطيران» لإحضار 160 مواطنًا من كينيا

كما كشفت عن تجهيز الدولة لإرسال رحلة من شركة مصر للطيران لإحضار 160 مواطنا مصريا عالقا بكينيا وجنوب افريقيا.

من جانبه، أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الإفريقية تواصل اللجنة بشكل دائم مع الوزيرة نبيلة مكرم – وزير الهجرة والمصريين بالخارج للوقوف على مستجدات الدولة في إحضار المصريين العالقين بالدول الإفريقية.

اللجنة تطالب البابا تواضروس بفتح المطرانية لاستضافة المصريين العالقين

وتقدم رضوان لقداسة البابا تواضروس لتوجيهه بفتح المطرانية بكينيا برئاسة المطران بولس لاستضافة وإعاشة المصريين العالقين بكينيا على نفقة الكنيسة المصرية بالتنسيق مع المواطن وائل محمد ترك، لحين إرسال شركة مصر للطيران رحلة لإحضارهم من هناك.