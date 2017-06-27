إفرتون.. تعاقد جديد بهدف الإعارة

سكاي نيوز عربية ذكرت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الثلاثاء، أن إفرتون، المنتمِي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، سيضم النيجيري هنري أونيكورو، مُهاجم أوبن البلجيكي، وسيعيره إلى أندرلخت البلجيكي في الموسم المقبل. وبعد موسم رائع في الدوري البلجيكي حيث سجل 22 هدفًا في 38 مباراة، ذكرت تقارير أن هن

سكاي نيوز عربية

ذكرت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الثلاثاء، أن إفرتون، المنتمِي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، سيضم النيجيري هنري أونيكورو، مُهاجم أوبن البلجيكي، وسيعيره إلى أندرلخت البلجيكي في الموسم المقبل.





وبعد موسم رائع في الدوري البلجيكي حيث سجل 22 هدفًا في 38 مباراة، ذكرت تقارير أن هناك عدة أندية ترغب في ضم أونيكورو، ومنها آرسنال.

وقالت عدة وسائل إعلام إن أونيكورو وافق على بنود التعاقد الشخصية، وخضع لفحص طبي في إفرتون، أمس الاثنين، لكن دون الكشف عن أي تفاصيل مالية.

وسيصبح أونيكورو، الذي خاض مباراة دولية واحدة مع نيجيريا، ثالث صفقات إفرتون بعد جوردان بيكفورد حارس سندرلاند، ودافي كلاسن لاعب وسط أياكس.

وذكرت تقارير أيضًا أن إفرتون يرغب في ضم ساندرو راميريز، مُهاجم منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا.