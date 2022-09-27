إفتتاح دورة «الإتجاهات الحديثة في الإستزراع السمكي» بجامعة قناة السويس

صرح الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس أن معهد الإستزراع السمكي بالجامعة يهدف إلى إعداد وتدريب كوادر متخصصه في الإستزراع السمكي الذى يمثل الآن أحد أهم مصادر الأمن الغذائي ،جاء ذلك تعقيباً من رئيس الجامعة على إنطلاق فاعليات دورة “الإتجاهات الحديثة في الإستزراع السمكي” والتي بدأت منذ أمس وتنهي 28سبتمبر الجارى.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا والبحوث أن الدورة التى يشارك بها 20 متدرب تضم مجموعه هامه من ورش العمل بالتنسيق مع الجهات الحكوميةوالغير حكومية لتبادل الخبرات فى مجال الثروة السمكية لنشر التوعية البيئية للحافظ على البيئة البحرية، وكذلك مساهمة في تنمية وتطوير الثروة السمكية بالمنطقة ، موضحاً أن الدورة تستهدف الباحثين وطلاب البكالوريوس والدراسات العليا والمهتمين بقطاع الإستزراع السمكي ويقوم بالتدريب خبراء بمجال الإستزراع السمكي وتكنولوجيا الأسماك.

وأضاف الدكتور محمد التابعي عميد معهد الإستزراع السمكي وتكنولوجيا الأسماك أن برنامج الدورة التدريبية يشمل تسع محاضرات هى النظم والأشكال المختلفة للإستزراع المائي ، الأسس العلمية لتخطيط وإنشاء المزارع السمكية يحاضر بهما الدكتور محمد أحمد فكرى مدرس بقسم إنتاج المفرخات ، كما تضم فاعليات اليوم الأول تطبيقات عملية فى الوحدات الإنتاجية بالمعهد بمتابعة الدكتورة الاء شحاته المدرس المساعد بقسم إنتاج المفرخات .

أما محاضرات اليوم الثانى فتضم ثلاث محاضرات هى إدارة جودة المياة وعلاقتها بصحة ورعاية الأسماك ويحاضر بها الدكتور حسام أحمد محمد يونس أستاذ مساعد جودة المياة بالمعامل المركزية لبحوث الثروة السمكية ،كما تقوم الدكتورة ايه عرفات مدرس مساعد بقسم الغذاء والتغذية بتطبيقات عملية فى معامل جودة المياة فى المزارع السمكية أما الدكتور محمد عبد الهادى نايل الأستاذ المساعد بقسم الإنتاج الحيوانى بكية الزراعة جامعة الزقازيق فيحاضر حول نظم الإستزراع السمكى الحديث ( نظام البيوفلوك- الاكوابونك ) .

بينما يأتى ختام الدورة يوم الإربعاء بمحاضرة حول إدارة التغذية فى المزارع السمكية ويحاضر بها المهندس حسن على حسن مسئول الدعم الفنى ومبيعات لشركة سكريتنج ايجيبت للاعلاف ويتنتهى الدورة بتدريب عملى فى معامل التغذية .