إفتتاح المعرض السادس عشر للمنتجات التراثية والحرف اليدوية لجامعة قناة السويس

نظمت كلية الطب البيطرى جامعة قناة السويس المعرض السادس عشر للمنتجات التراثية والحرف اليدوية ببيت شباب الإسماعيلية .

وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن تنظيم المعرض جاء بالتزامن مع إنطلاق الدورة الـ 22 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، والذى يُقام خلال الفترة من 25 حتى 30 سبتمبر الجاري تحت رعاية اللواء أ.ح شريف فهمى بشاره محافظ الإسماعيلية

ويأتى المعرض تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناه السويس وإشراف عام الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطرى والدكتور محمد الشبراوى غانم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة.

و أكدت الدكتورة داليا منصور أن المعرض جاء بالتنسيق مع أقدم مهرجان تستضيفه محافظة الإسماعيلية حرصا على تبادل الثقافات و إتاحة الفرصة لترويج المنتج المحلي وصولا للمستهلك الأجنبى والتعرف على تراثنا المصرى من خلال المنتجات التراثية و الفرعونية .