رياضة

رسميًا.. برشلونة يعلن جاهزية عثمان ديمبيلي لمواجهة بايرن ميونيخ

كشف نادي برشلونة الإسباني، عن إمكانية مشاركة الفرنسي عثمان ديمبيلي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال المباراة المرتقبة مع بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا، بعد التأكد من سلامته. وكان ديمبيلي تعرض لإصابة قوية في العضلة الخلفية، خضع على إثرها…

إسلام مصطفى 11:28 ص, الجمعة, 14 أغسطس 20 11:28 ص, الجمعة, 14 أغسطس 20

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كشف نادي برشلونة الإسباني، عن إمكانية مشاركة الفرنسي عثمان ديمبيلي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال المباراة المرتقبة مع بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا، بعد التأكد من سلامته.

وكان ديمبيلي تعرض لإصابة قوية في العضلة الخلفية، خضع على إثرها لعملية جراحية في فنلندا، أبعدته عن الملاعب لمدة تقترب من الـ8 أشهر.

وذكر برشلونة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” أن “ديمبيلي” حصل على الضوء الأخضر للمشاركة.

ويستعد نادي برشلونة لمواجهة بايرن ميونيخ، مساء اليوم، في لشبونة، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولم يخض عثمان ديمبيلي صاحب الـ23 عامًا سوى 9 مباريات هذا الموسم، بواقع 492 دقيقة، سجل خلالها هدفًا وحيدًا، ولم يصنع أي هدف.

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رياضة

الزمالك يفقد خدمات أوباما ومصطفى فتحي أمام مصر للمقاصة

الفريق يستعد لمواجهة مصر للمقاصة يوم السبت المقبل
إسلام مصطفى 11:24 ص, الجمعة, 14 أغسطس 20 11:24 ص, الجمعة, 14 أغسطس 20

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أعلن الزمالك استمرار غياب الثنائي يوسف أوباما ومصطفى فتحي، عن الفريق الأبيض، خلال الفترة المقبلة والمواجهات المرتقبة، بسبب الإصابة.

ويعاني أوباما من إصابة في العضلة الأمامية تسببت في غيابه عن الزمالك في مباراتي المصري والاتحاد، في حين يعاني مصطفى فتحي من إصابة في عضلات الحوض.

ويستعد الفريق لمواجهة مصر للمقاصة يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد تعادل مع الاتحاد السكندري في الجولة الماضية، بعد أن نجح الأخير في تسجيل هدفًا في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة ليخطف به نقطة ثمينة من القلعة البيضاء.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 35 نقطة بالتساوي مع بيراميدز صاحب المركز الثاني.

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بنـــوك

«التجاري الدولي» يعلن إتمام تنفيذ إصدار سندات توريق بقيمة 562 مليون جنيه لصالح «راية القابضة»

تم تغطية الإصدار بنسبة تقارب 300% رغم تداعيات فيروس كورونا
الحسينى حسن 11:16 ص, الجمعة, 14 أغسطس 20 11:16 ص, الجمعة, 14 أغسطس 20

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أعلن البنك التجاري الدولي – مصر عن إتمام تنفيذ إصدار سندات توريق بنحو 562 مليون جنيه لصالح شركة راية القابضة للاستثمارات المالية.

وقال التجاري الدولي في بيان إن الإصدار تم بضمان متحصلات وحقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع مضمونة بضمانات مختلفة من قبل 3 شركات تابعة للمجموعة وهي شركات راية للإلكترونيات، وأمان للخدمات المالية، وأمان للتمويل متناهي الصغر، وتشمل المتحصلات على أقساط أجهزة إلكترونية ومنزلية متنوعة بالإضافة إلى قروض سيارات وقروض مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

وأضاف أنه قدم الاستشارات المالية للصفقة، بالإضافة إلى الاشتراك في تغطية الاكتتاب الخاص بعملية التوريق بجانب البنك الأهلي المصري وبنك مصر وشركة مصر كابيتال والبنك التجاري وفا مصر وبنك قناة السويس.

وقدم مكتب الدريني وشركاه الاستشارات القانونية للصفقة، كما قام مكتب المتحدون بأعمال التدقيق المالي للصفقة، إلى جانب قيام شركة ميريس بخدمات التقييم الائتماني للإصدار، طبقًا للبيان.

وذكر البنك التجاري الدولي ، أن الإصدار شمل 4 شرائح، 3 منها قصيرة الأجل بآجال استحقاق 6 و 9 و12 شهرًا على التوالي والرابعة بأجل استحقاق 36 شهرًا بمتوسط عائد نسبي 10.79%.

وتابع قائلًا: تمثل الشريحة الأولى 33.7% من قيمة الإصدار بعائد 10.53% وتاريخ استحقاق بعد 6 أشهر، وتمثل الشريحة الثانية 25% من الإصدار بعائد 10.68% وتاريخ استحقاق 9 أشهر، وتمثل الشريحتين الثالثة والرابعة نحو 28.5% و12.8% من الإصدار بعائد 10.73% و11.73% على التوالي و12 و36 شهرًا أجل الاستحقاق.

وأشار إلى أنه تم تغطية الإصدار بنسبة تقارب 300%، رغم تداعيات فيروس كورونا، مؤكدًا حرصه على التنسيق والمشاركة في هذا الإصدار مع شركة راية القابضة نظرا لتطابق الرؤية الاستثمارية للشركة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية مع أهدافنا في مجال الشمول المالي .

وأفاد بيان البنك التجاري الدولي بأن الإصدار يشتمل على عقود من نحو 124 ألف عميل من الشركات الثلاث مدعومة بأكثر من 800 مستند كوصولات الأمانة والشيكات البنكية والكمبيالات.

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بنـــوك

صافي أرباح بنك «Saib» يقفز 16% في النصف الأول

صافي الدخل من العائد ارتفع بمعدل 44% خلال النصف الأول ليصل إلى 62 مليون دولار
الحسينى حسن 11:03 ص, الجمعة, 14 أغسطس 20 11:03 ص, الجمعة, 14 أغسطس 20

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أظهرت نتائج أعمال بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB ارتفاع صافي الأرباح بعد الضرائب خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 16% لتصل إلى 7.9 مليون دولار أمريكي في نهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 6.8 مليون دولار أمريكي في نهاية يونيو 2019.

وقال بنك SAIB في بيان، إن صافي الدخل من العائد ارتفع بمعدل 44%، خلال النصف الأول من 2020، ليصل إلى 62 مليون دولار أمريكي مقابل 43 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من العام الماضي.

محفظة قروض بنك SAIB تنمو 2% في ستة أشهر

وأضاف أن إجمالي القروض والتسهيلات للعملاء والبنوك ارتفعت 2%، لتصل إلى مبلغ 1.559 ألف دولار أمريكي في نهاية يونيو 2020، مقارنة بمبلغ 1.568 ألف دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2019.

وتابع البيان قائلًا: “بهذا تستمر مؤشرات التطور في أداء بنك SAIB في تحقيق معدلات إيجابية تعكسها أرقام وإنجازات البنك المحققة بنهاية السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2019، بالإضافة إلى ما أظهرته نتائج أعماله عن الستة أشهر المنتهية في يونيو 2020، بالرغم من تداعيات انتشار وباء كورونا (كوفيد-19) وأثره على تعطيل معظم الأنشطة التجارية وما أحدثه من عدم اليقين فى البيئة الاقتصادية العالمية”.

بنك SAIB: اتخذنا تدابير استباقية للتخفيف من تأثير كورونا على محفظة القروض

جدير بالذكر قيام بنك SAIB باتخاذ التدابير والإجراءات الاستباقية من خلال تكوين المخصصات اللازمة للتخفيف عن حدة تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على محفظة القروض في نهاية يونيو 2020، ويقوم البنك بمراقبة الوضع عن كثب واتخاذ الإجراءات الصحية لضمان سلامة وأمن موظفي البنك ودون انقطاع تقديم الخدمات للعملاء.

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لايف

وزير التعليم : التغيرات الإدارية بالوزارة لتجديد الدماء وليس بسبب فساد

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه على الفيس بوك، إن الوزارة تقوم بتغير الدماء في مواقع كثيرة علي مدار العام وهذا "شأن داخلي بحت" استعدادا لمرحلة جديدة. ولفت الوزير إلي أنه تم تغيير أحد النواب…

جهاد سالم 10:49 ص, الجمعة, 14 أغسطس 20 10:49 ص, الجمعة, 14 أغسطس 20

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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه على الفيس بوك، إن الوزارة تقوم بتغير الدماء في مواقع كثيرة علي مدار العام وهذا “شأن داخلي بحت” استعدادا لمرحلة جديدة.

ولفت الوزير إلي أنه تم تغيير أحد النواب للوزير منذ فترة وتغيير المسؤول عن التكنولوجيا التطبيقية وتغيير رئيس قطاع مكتب الوزير وتغيير رئيس مركز القيادات التربوية والكثير من القيادات.

وأشار الوزير إلي أنه ليس هناك ارتباط بفساد ولكن السبب مجرد تجديد للدماء في مواقع متفرقة.

وقال شوقي : ليس من الحكمة تداول أمور من الشأن الداخلي علي مواقع التواصل أو الإعلام لأن الوزارة مسؤولة عن تقديم تعليم أفضل.

واستكمل ان التغييرات الداخلية تظل شأن داخلي لا نريد الخوض فيه خارج الوزارة واتمني ان ينأى الجميع عن تناول موضوعات تتعلق باشخاص بلا دليل ولمجرد الإساءة الشخصية.

وواصل شوقي ارجو الا ننزلق الي تداول “روايات” وننسي اننا نستعد لعام دراسي قادم ملئ بالتحديات.

جدير بالذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت انباء عن الإطاحة بقيادي بمكتب الوزير ونقل آخر، وأن الجهات الرقابية تحاصر ديوان التعليم.

https://facebook.com/story.php?story_fbid=10224424594147084&id=1373090814
https://facebook.com/story.php?story_fbid=10224424594147084&id=1373090814
https://facebook.com/story.php?story_fbid=10224424594147084&id=1373090814
https://facebook.com/story.php?story_fbid=10224424594147084&id=1373090814

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اقتصاد وأسواق

انخفاض سعر الخضراوات وارتفاع الفاكهة في أسواق الجمعة 14-8-2020

سعر الطماطم ارتفع جنيها واحدا مسجلا 5 بدلا من 4 جنيهات
الصاوي أحمد 10:29 ص, الجمعة, 14 أغسطس 20 10:29 ص, الجمعة, 14 أغسطس 20

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تراجعت أسعار الخضراوات واستقرت الفاكهة بأسواق الجمعة 14-8-2020، وفقد الباذنجان العروس جنيها واحدا ليتراوح بين جنيه إلي 2.5 مقابل 3.5 أمس والخيار انخفض إلى 8 بدلا من 10 أمس، والفاصوليا 20 جنيها والثوم 25 جنيها، طبقا لعدد من التجار في أسواق التجزئة.

وأفاد التجار بأن سعر الطماطم ارتفع جنيها واحدا مسجلا 5 بدلا من 4 جنيهات، والباذنجان الرومي 4، والكوسة من 4 إلي 8 جنيهات، والبصل 5 جنيهات، والبطاطس 5 جنيهات، لأسواق التجزئة، والليمون تراجع ليتراوح الكيلو بين 8 جنيهات إلى 12 والفلفل الرومي 6 جنيهات.

وأشاروا إلى أن سعر عداية الطماطم يتراوح بين 55 إلي 100 جنيه في سوق العبور، والبامية بين 8 جنيهات إلي 20 جنيها، والفلفل الألوان ارتفع إلي 16 جنيها بدلا من 15 جنيها، والفلفل الحار من 4 جنيهات حتى 6.

وكشف التجار أن الخيار البلدي تراوح بين 6إلي 8جنيهات ،الباذنجان المخدد من 6إلي 8جنيها والجزر ارتفع الي 8جنيهات بدلا من 2إلي 4 والملوخية10جنيهات .

و نوه التجار إلي استمرار ارتفاع أسعار الفاكهة حيث سجل التفاح 20جنيه والكمثري ارتفعت الي 18جنيه بدلا من 12إلي 15جنيه و البلح البرحي ب30جنيه.

وأضافوا أن التين بين 10إلي 15جنيه والجوافة الفلاحي ارتفعت الي 18جنيه بدلا من 15جنيه و سعر العنب بين 8إلي 15والتفاح المستورد من 20جنيه حتي25 والكنتالوب4جنيه إلي 6جنيه والبطيخ من 20جنيه الي 30جنيه والبرقوق20جنيه .

ورق عنب بناتى: 20جنيه

الباذنجان العروس : 2.5جنيهات

الباذنجان الرومي: 4جنيهات

الباذنجان المخدد: 7جنيهات

الليمون: 12جنيهات

فلفل : 6جنيه

فلفل ألوان : 16جنيه

بامية : 20جنيهًا

ملوخية بلدى: 10جنيهات

كرنب: 7جنيهات

خس بلدي: 2 جنيه

كبوتشا: 4جنيهات

 الخضرة: 3 حزام بـ2 جنيه

الجرجير: جنيه

العنب الأحمر :10جنيهات

العنب الأخضر:12جنيها

البرقوق: 20جنيه

التفاح الأصفر: 20جنيهًا

التفاح السكرى: 20 جنيهًا

الموز البلدي : 12 جنيهًا

 بلح : 30جنيهًا

أناناس : 30جنيهًا

أفوكادو: 35 جنيهًا

البطيخ :20جنيه

الكنتالوب:2.5إلي6 جنيهات

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اقتصاد وأسواق

السلع التموينية : التعاقد على شراء 415 ألف طن قمح روسي

رفض عروض أوكرانية وفرنسية ورومانية
محمد مجدي 10:13 ص, الجمعة, 14 أغسطس 20 10:13 ص, الجمعة, 14 أغسطس 20

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أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن تعاقدها على 415 الف طن قمح مستورد روسي شحن من 1 إلي 10 أكتوبر 2020.

وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من القمح المستورد وذلك لخلطه بالقمح المحلي لإنتاج الخبز المدعم.

وقال مصدر مسؤول في وزارة التموين والتجارة الداخلية لـ”المال” أنه تم تلقي عدة عروض من اوكرانيا وفرنسا ورومانيا ولكن كان العرض الروسي أفضلهم.

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اقتصاد وأسواق

بورصة البيض فى مصر بأسواق الجمعة 14-8-2020

ويبلغ عدد مزارع الدواجن المرخصة حتى منتصف فبراير 2019 نحو 10731 مزرعة
أحمد اللاهوني 9:53 ص, الجمعة, 14 أغسطس 20 9:53 ص, الجمعة, 14 أغسطس 20

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شهدت أسعار البيض، استقرارا اليوم فى السوق المحلية، ليتراوح الطبق بين 30 و32 جنيهًا، وفقًا لعبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

سعر طبق البيض تراوح بين 30 و32 جنيها

وبحسب تصريحات سابقة لرئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فإن إنتاج مصر من البيض يكفى للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب.

وقال إنه بناء على آخر إحصائية فإن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية يصل إلى 130 بيضة سنويًا.

إنتاج مصر من البيض ارتفع إلى 13 مليار بيضة سنويا

وارتفع إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا

ويسجل عدد العمالة بقطاع الإنتاج الداجني 2.5 مليون عامل، بطاقة إنتاجية تبلغ حالياً نحو مليار و100 مليون طائر، ونحو 13 مليار بيضة، وفق الدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني السابقة.

ويبلغ عدد مزارع الدواجن المرخصة حتى منتصف فبراير 2019 نحو 10731 مزرعة، وعدد مصانع الأعلاف المرخصة 1493 مصنعاً، بإجمالي 12290منشأة ثروة داجنة.

وذكرت أن خطة الدولة لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية لتشمل مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.

ولفتت إلى إقامة منظومة الشباك الواحد لتشجيع الاستثمار بقطاعات الإنتاج الحيواني وتيسيرإجراءات منح التراخيص والموافقات للمشروعات، وبحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغازالطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية الجديدة.

البيض
بورصة البيض

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اقتصاد وأسواق

أسعار الدواجن فى مصر بأسواق الجمعة 14-8-2020

يبلغ الاستهلاك المحلى 150 ألف طن من الدواجن البيضاء
أحمد اللاهوني 9:49 ص, الجمعة, 14 أغسطس 20 9:49 ص, الجمعة, 14 أغسطس 20

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استقرت أسعار الدواجن اليوم فى السوق، ليتراوح الكيلو الأبيض بين 24 و25 جنيهًا، وسجل كيلو الدجاج البلدى 36 جنيهًا، و33 جنيهًا للساسو، و43 للرومى، و39 للبط، و26 للأوراك، 60 للبانيه، بحسب عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

تراجع فى الطلب على الدواجن بسبب عيد الأضحى

وتراجعت مبيعات القطاع بسبب ضعف الطلب المحلى خلال الفترة الحالية التى تعقب عيد الأضحى المبارك، ومن المتوقع أن ينتعش خلال الأسبوعين المقبلين مع عودة الطلب فى الفنادق والمطاعم.

ويسجل إنتاج مصر من الدواجن البيضاء والطيور الأخرى مثل الحمام والبط والديك الرومى 170 ألف طن شهرياً، فيما يبلغ الاستهلاك المحلى 150 ألف طن من الدواجن البيضاء فقط، ويبلغ نصيب الفرد من اللحوم البيضاء قرابة 21.5 كيلو سنوياً.

كما استقرت أسعار اللحوم وتراوحت بين 120 و130 جنيهًا لكيلو الكندوز، و135 جنيهًا للضأن، و135 جنيهًا للبتلو، و140 و150 للبفتيك، حسبما أوضح محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية.
وهبطت واردات مصر من اللحوم فى شهر مارس الماضى إلى 125.5 مليون دولار، مقابل 147 مليون دولار فى مارس عام 2019، بنسبة تراجع بلغت نحو 15%.

وبحسب تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فقد سجلت واردات مصر من اللحوم فى شهر فبراير الماضى 121.5 مليون دولار، مقابل 144 مليون دولار فى فبراير عام 2019، بنسبة تراجع بلغت نحو 15.6%، كما بلغت واردات مصر من اللحوم فى شهر يناير الماضى نحو 129.9 مليون دولار، مقابل 164 مليون دولار فى يناير عام 2019.

وتراجعت الواردات المصرية خلال شهر مارس الماضي، وسجلت 4.93 مليار دولار، مقابل 7.11 مليار دولار، بتراجع بلغت نسبته نحو 30.6%، وتضمنت مجموعة من السلع التى ساهمت فى هذا التراجع، وعلى رأسها قيمة الواردات من المواد الأولية من حديد أو صلب والتى بلغت نحو 284 مليون دولار فى مارس الماضي، مقابل 311 مليون دولار فى مارس 2019، بنسبة تراجع بلغت 8.9%.

أسعار الدواجن في مصر
أسعار الدواجن

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اقتصاد وأسواق

أسعار الأسماك فى مصر بأسواق الجمعة 14 -8-2020

وترواح سعر الجمبري بين 150و250 جنيهًا والكابوريا بين 100 و160 جنيهًا
أحمد اللاهوني 9:45 ص, الجمعة, 14 أغسطس 20 9:45 ص, الجمعة, 14 أغسطس 20

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استقرت أسعار الأسماك اليوم فى السوق ليتراوح كيلو البلطي بين 35 و40 جنيهًا، والبوري بين 70 و80، وسجل السبيط 200 جنيه، بحسب تصريحات محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال».

سعر كيلو الدنيس سجل 170 جنيهًا والقاروص 160

ودار سعر كيلو المكرونة حول 60 و80 جنيهًا، وسجل الدنيس 170 جنيهًا، والقاروص 160 جنيهًا، والثعابين 200 جنيه.

وترواح سعر الجمبري بين 150 و250 جنيهًا، والكابوريا بين 100 و160 جنيهًا.

ويصل إنتاج مصر من أسماك المزارع سنويا إلى مليون و400 ألف طن.

ويسجل نصيب المواطن المصري منها 18 كيلوجراما.

فيما تسجل النسبة العالمية 20 كيلوجراما سنويا، بحسب تصريحات الدكتور خالد أحمد السيد، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .

وتصدر مصر ما يقرب من 30 ألف طن سنويا، حسبما أوضح رئيس الهيئة

وتسعى في الوقت الحالي إلى الاكتفاء لذاتي من الإنتاج الأسماك وزيادة معدلات التصدير.

ويأتي ذلك ضمن خطة «الثروة السمكية» في إنشاء مزارع سمكية جديدة بإنتاجيات عالية، وتطوير المزارع الحالية.

كما تسعى الخطة إلى المساهمة في تحقيق خطة الدولة في هذا المجال.

أسعار الأسماك فى الأسواق

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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