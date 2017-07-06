إغلاق 48 منشأة طبية مخالفة بالمنيا

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنيا، عن ترخيص 11 منشأة طبية، واستصدار قرارات غلق لـ48 منشأة أخرى مخالفة على مستوى مراكز المحافظة خلال شهر يونيو.

قالت دكتورة أمنية رجب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن هذه القرارات تأتى في إطار إعادة الانضباط إلى المنظومة الصحية من خلال الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية داخل نطاق المحافظة وإصدار تراخيص لها والمرور عليها ومتابعتها بعد الترخيص، لافتة إلى أن قرارات الإغلاق السابق ذكرها جاءت لعدم وجود ترخيص عمل لهذه المنشآت الصحية وعدم مطابقة المواصفات الصحية ومخالفة شروط وزارة الصحة وعدم تطبيق برنامج مكافحة العدوى.

وأضافت أنه في إطار متابعة الأسواق والمنتجات الغذائية المعروضة داخل المحال والمطاعم ولدى الباعة الجائلين نظمت مديرية الصحة عدداً من حملات التفتيش المكبرة على الأسواق بالتعاون مع مديرية التموين حيث أسفرت الحملات عن تحرير 297 محضراً مخالفاً وتحليل 1428 عينة من الأغذية والمأكولات للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، كما تم إعدام 1887 كيلو من المواد الغذائية و454 لترا من المشروبات الفاسدة ومنتهية الصلاحية.

