إغلاق 4 محطات بالخط الثالث للمترو لمدة 6 ساعات غدا (تفاصيل)

أعلنت شركة “آر.ايه.تي.بي” ديف للنقل كايرو المسئولة عن تشغيل وإدارة الخط الأخضر الثالث لمترو الأنفاق عن تعطيل الخدمة مؤقتاً في محطات (الهايكستب، عدلي منصور، عمر بن الخطاب، وقباء) لمدة 6 ساعات.

وأشارت إلى أن التوقف سيتم بداية من غد الأحد 3 يوليو بداية من الساعة 5 صباحاً نظراً لأعمال الصيانة، وستكون محطة هشام بركات المحطة النهائية أثناء ذلك الإغلاق المؤقت.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم، أنه سيتم استئناف العمل بالمحطات المغلقة الساعة 11 صباح نفس اليوم.

وتستعد وزارة النقل لافتتاح محطة مترو الكيت كات أحد المحطات الجديدة المقرر افتتاحها منتصف الشهر القادم ضمن 4 محطات وهى “ناصر – ماسبيرو – صفاء حجازي – الكيت كات”، وذلك ضمن الجزء الأول بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو من العتبة إلى الكيت كات.

وتتم حاليا أعمال الاستعدادات بمحطة مترو الكيت كات الجديدة، إذ يجري الآن تجهيز الشارع ورصفه بالإنتر لوك ومداخل المحطة، وتحديث أعمدة الإنارة ورصف المسافة من الميدان لشارع العلمين.

وتمتد محطات الجزء الأول للمرحلة الثالثة، من العتبة إلى الكيت كات بطول 4 كم ويشتمل على (4) محطات نفقية ( ناصر – ماسبيرو – صفاء حجازى – الكيت كات ) مرورا بالنفق أسفل نهر النيل من محطة ماسبيرو لمحطة صفاء حجازي بالزمالك.