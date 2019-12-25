إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري لسوء الأحوال الجوية

تعليمات صارمة لمديرى الموانى باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانى والمتابعة مع هيئة الأرصاد

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التى بلغت 19 عقدة جنوبية غربية وارتفاع الأمواج ما بين 2-3 أمتار والضغط 1009 درجة وحالة البحر مضطربة جدا.

وتم إيقاف كافة الأنشطة البحرية في ميناء شرم الشيخ وذلك على كافة الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

زهران: طوارئ بالموانئ ورفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس السييء

وأصدر اللواء بحرى خالد زهران رئيس هيئة موانئ البحر الاحمر تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.