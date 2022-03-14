نقل وملاحة

إغلاق ميناء الغردقة البحري لسوء الاحوال الجوية

إيقاف كافة الانشطة البحرية
نادية سلام 9:51 ص, الأثنين, 14 مارس 22 9:51 ص, الأثنين, 14 مارس 22

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر  إغلاق ميناء الغردقة  البحري بمحافظة البحر الاحمر، صباح  اليوم الاثنين،  نظرا لسوء الاحوال الجوية وشدة الرياح  وحالة البحر مضطربة جدا

كما  تم ايقاف كافة الانشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية .

وشدد اللواء أ.ح مهندس محمد الرحيم ،رئيس الهيئة على إتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للإرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الانشطة البحرية حفاظا على سلامة الارواح والممتلكات الخاصة والعامة

اقرأ أيضا  موانئ البحر الأحمر تشهد تداول 2243 طن بضائع
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم نادية سلام

محررة صحفية بجريدة المال ،قسم النقل والاستثمار ، حاصلة علي ماجيستير النقل الدولي واللوجيستيات بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

ملف الكاتب نادية سلام

اقرأ أيضاً

«القومية للأنفاق» تدرس نسب المساهمة فى 5 أذرع جديدة

مدحت إسماعيل 9:06 ص, الأثنين, 14 مارس 22

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الاثنين 14-3-2022

مدحت إسماعيل 12:00 ص, الأثنين, 14 مارس 22

ميناء دمياط يستقبل سفينة ترفع علم بنما لتحميل 60 ألف طن غاز مسال

محمود محسن 8:48 م, الأحد, 13 مارس 22

وزير النقل يتفقد مسار الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع «أكتوبر-أسوان»

محمود محسن 4:34 م, الأحد, 13 مارس 22

موانئ البحر الأحمر تشهد تداول 1786 طن بضائع اليوم

نادية سلام 2:01 م, الأحد, 13 مارس 22

«القومية للأنفاق» تستحوذ على 51% من «مترو القاهرة» بقيمة 264 مليون جنيه

أحمد علي 9:45 ص, الأحد, 13 مارس 22