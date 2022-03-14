إغلاق ميناء الغردقة البحري لسوء الاحوال الجوية

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء الغردقة البحري بمحافظة البحر الاحمر، صباح اليوم الاثنين، نظرا لسوء الاحوال الجوية وشدة الرياح وحالة البحر مضطربة جدا

كما تم ايقاف كافة الانشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية .

وشدد اللواء أ.ح مهندس محمد الرحيم ،رئيس الهيئة على إتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للإرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الانشطة البحرية حفاظا على سلامة الارواح والممتلكات الخاصة والعامة