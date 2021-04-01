إغلاق ميناء البرلس لسوء الأحوال الجوية

توقفت حركة الصيد بميناء البرلس، اليوم الخميس، لسوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السيئ وارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة برئاسة المحاسب نصر عبدالهادي إشارة من ميناء البرلس بتوقف حركة الصيد اليوم الخميس، نظراً لسوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية، ما أدى إلى توقف نشاط الصيد تماماً، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وناشد جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، جموع الصيادين بعدم الخروج في رحلات صيد خوفاً على سلامتهم وحياتهم، لعدم تعرضهم للأمواج العاتية، وسرعة الرياح.

كما أصدر المحافظ توجيهاته إلى رؤساء الأحياء والمدن برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة، وذلك لمتابعة حالة الطقس غير المستقرة خلال هذه الفترة.

ووجّه بتكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، مشدداً على قيام غرفة عمليات المحافظة، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وكافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف، والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة، وسرعة تصريف مياه الأمطار أولاً بأول، في حالة هطولها، وموافاة مركز العمليات بأي أحداث طارئة على مدار الساعة.