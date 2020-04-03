إغلاق معمل مبرة العصافرة بالإسكندرية للتعقيم والتطهير من فيروس كورونا

أعلنت معامل مبرة العصافرة بمحافظة الإسكندرية تعليق العمل بالمقر الرئيسي بمنطقة العصافرة بدءاً من اليوم لإجراء عملية التعقيم والتطهير وفقاً لإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، تماشياً مع توصيات منظمة الصحة العالمية، معلنة استمرار العمل بكل فروع معاملها على مستوى المحافظة، في حين أن مستشفى مبرة العصافرة تعمل بكل طاقتها.



يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه أحد الأشخاص من خلال “فيديو” تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، والذي يعمل ضمن مسئولي معامل مبرة العصافرة، إصابته بفيروس كورونا، معلنا أنه انتقل حاليا لمستشفى العزل بالعجمي وأن حالته مستقرة.



وكانت قد أغلقت أيضا بعض المستشفيات المعامل بالإسكندرية أمام المترددين عليها لتعقيمها وتطهيرها عقب تداول معلومات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وحاولت “المال” التواصل مع مديرية الشئون الصحية إلا أنها رفضت التأكيد أو النفي للمعلومات مؤكدة أن وزارة الصحة فقط هى المنوط بها التصريحات بشأن رصد حالات فيروس كورونا.