الإسكندرية

إغلاق معمل مبرة العصافرة بالإسكندرية للتعقيم والتطهير من فيروس كورونا

عقب تداول وجود حالة مصابة بفيروس كورونا ضمن مسئولي المعمل
مها يونس 2:16 م, الجمعة, 3 أبريل 20 2:16 م, الجمعة, 3 أبريل 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت معامل مبرة العصافرة بمحافظة الإسكندرية تعليق العمل بالمقر الرئيسي بمنطقة العصافرة بدءاً من اليوم لإجراء عملية التعقيم والتطهير وفقاً لإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، تماشياً مع توصيات منظمة الصحة العالمية، معلنة استمرار العمل بكل فروع معاملها على مستوى المحافظة، في حين أن مستشفى مبرة العصافرة تعمل بكل طاقتها.


يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه أحد الأشخاص من خلال “فيديو” تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، والذي يعمل ضمن مسئولي معامل مبرة العصافرة، إصابته بفيروس كورونا، معلنا أنه انتقل حاليا لمستشفى العزل بالعجمي وأن حالته مستقرة.


وكانت قد أغلقت أيضا بعض المستشفيات المعامل بالإسكندرية أمام المترددين عليها لتعقيمها وتطهيرها عقب تداول معلومات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وحاولت “المال” التواصل مع مديرية الشئون الصحية إلا أنها رفضت التأكيد أو النفي للمعلومات مؤكدة أن وزارة الصحة فقط هى المنوط بها التصريحات بشأن رصد حالات فيروس كورونا.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم مها يونس

محررة صحفية ، حاصلة على ليسانس آداب شعبة إتصال وإعلام ، تخرجت عام 2008، إلتحقت بالعمل لدى جريدة المال في مارس 2014، وذلك بعد أن عملت بجريدتي الشروق والصباح منذ عام 2010، إضافة إلى جريدة الإسبوع والتي تخصصت بها في العمل بقسم الرياضة ، بدأت العمل في جريدة المال بقسم الإسكندرية وكُلفت بتغطية الأخبار المتعلقة بالمحليات بمديريات وديوان المحافظة وقسمي السياحة والآثار، فضلاً عن تغطية أخبار الجامعة ومكتبة الإسكندرية، وعملت بقسم الإستثمار والنقل المرتبط بأخبار الملاحة بالثغر بالملحق الشهري.

ملف الكاتب مها يونس

اقرأ أيضاً