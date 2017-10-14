إغلاق معرض في الصين بسبب مقارنة الأفارقة بالحيوانات

سبوتنيكأغلق معرض "هذه إفريقيا" في الصين بعد اتهامات بالعنصرية، حيث تم عرض لوحات لأفارقة جنبًا إلى جنب مع الحيوانات بأوضاع متشابهة، وفق "الجارديان".تم عرض لوحات للمصور الصيني، يو هوى بينغ، الذى زار إفريقيا 20 مرة على الأقل. وفي أحد أجزاء المعرض التقط صورًا كان فيها الأفارقة والحيوانات ج

سبوتنيك

أغلق معرض “هذه إفريقيا” في الصين بعد اتهامات بالعنصرية، حيث تم عرض لوحات لأفارقة جنبًا إلى جنب مع الحيوانات بأوضاع متشابهة، وفق “الجارديان”.





تم عرض لوحات للمصور الصيني، يو هوى بينغ، الذى زار إفريقيا 20 مرة على الأقل.

وفي أحد أجزاء المعرض التقط صورًا كان فيها الأفارقة والحيوانات جنبًا إلى جنب. ووفقًا للمصور فقد أراد بهذه الطريقة أن ينقل للجمهور شعور “الحياة البدائية” في أفريقيا من خلال التفاعل بين الناس والحيوانات والطبيعة.

ولقيت الصور انتقادات واسعة بين رواد التواصل الاجتماعي، واتهم العديد من المعلقين المصور بالعنصرية.

وقال أحد منظمي المعرض إنه فى الصين تعتبر المقارنة بين الأشخاص والحيوانات نوعًا من أنواع المجاملة. لكن تم اتخاذ القرار بإزالة الصور؛ حتى لا تتم الإساءة إلى تمثيل الدول الأفريقية.