إغلاق مطعم برجر شهير بميدان تريومف خالف قرارات الحظر

وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن مناسبة عيد الفطر مرتبطة مع المصريين بالتجمعات والمناطق العامة، وهذه فرصة كبيرة لانتشار الفيروس، وحرصنا كحكومة أن الإجراءات التي سيتم اتباعها خلال العيد هدفه هو التقليل من انتشار الفيروس، وكذلك الفترة ما بعد عيد الفطر.

تمكنت الأجهزة التنفيذية بحي النزهة من ضبط أحد مطاعم بيع البرجر الشهيرة بميدان تريومف مدار ومفتوح وأمامه تجمع كبير من المواطنين بالمخالفة لقرارات الحظر، حيث تم غلقه وتشميعه وتحرير محضر جنح أمن دولة طوارئ بقسم شرطة النزهة.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قال إن الحكومة ستفرض حزمة من الإجراءات لاتباعها في عيد الفطر، ولكن المهم هو الفترة ما بعد العيد، مشيرًا إلى أننا كدولة ومواطنين لابد أن نعي أن هذا الفيروس لن يختفي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن مناسبة عيد الفطر مرتبطة مع المصريين بالتجمعات والمناطق العامة، وهذه فرصة كبيرة لانتشار الفيروس، وحرصنا كحكومة أن الإجراءات التي سيتم اتباعها خلال العيد هدفه هو التقليل من انتشار الفيروس، وكذلك الفترة ما بعد عيد الفطر.

وأشار إلى أن إجازة العيد من الأحد إلى الثلاثاء ويتبقى في الأسبوع الأربعاء والخميس ونأخذ إجراء لأسبوع ولهذا كان توجه اللجنة وتم التوافق عليه اعتبارا من أول أيام العيد أي لمدة 6 أيام سيتم غلق كل المحلات التجارية والمطاعم والمناطق التي تقدم الخدمات الترفيهية والشواطئ والحدائق العامة للحد من انتشار الفيروس.

وأضاف أنه سيتم حظر حركة المواطنين من الساعة الخامسة مساء، بالإضافة إلى إيقاف المواصلات العامة.