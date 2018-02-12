إغلاق مطار في بريطانيا بعد العثور على قنبلة

متابعاتقالت شرطة العاصمة البريطانية في بيان، إن السلطات أغلقت مطار "لندن سيتي"، ليلة الاثنين، بعد العثور على قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية في نهر التيمز. مطار هيثروووفق وكالة سبوتنيك الروسية، قالت الشرطة البريطانية، إن القنبلة عثر عليها خلال أعمال مقررة سلفا في المطار وإن هناك عملية جارية لإ

متابعات

قالت شرطة العاصمة البريطانية في بيان، إن السلطات أغلقت مطار “لندن سيتي”، ليلة الاثنين، بعد العثور على قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية في نهر التيمز.

مطار هيثرو

ووفق وكالة سبوتنيك الروسية، قالت الشرطة البريطانية، إن القنبلة عثر عليها خلال أعمال مقررة سلفا في المطار وإن هناك عملية جارية لإزالتها بالاشتراك مع الجهات المعنية والمتخصصين.

وأضافت الشرطة، أن الرحلات الجوية ستتعطل أثناء العملية.

هذا وطالبت إدارة المطار الركاب المقرر سفرهم، اليوم الاثنين، باللجوء إلى شركات الطيران لمعرفة كافة التفاصيل.

