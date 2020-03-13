إغلاق محلات الصاغة حتى الاثنين بالتزامن مع هبوط أسعار الذهب في مصر

بعض تجار الذهب قد يتكبدون خسائر كبيرة في تجارة الذهب نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار الذهب اليوم بنحو 50 جنيها للجرام بعد انهيار بورصات المعادن، وفق وصفي أمين واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة.

كشف وصفي أمين واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة ، أن كافة محلات الذهب في مصر ستغلق أبوابها بداية من اليوم الجمعة على أن تعاود النشاط الاثنين المقبل نتيجة الطقس السيئ الذي يضرب البلاد بالتزامن مع انخفاض أسعار الذهب في مصر .

وأضاف واصف في تصريحات لـ”المال”، أن بعض تجار الذهب قد يتكبدون خسائر كبيرة في تجارة الذهب نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار الذهب اليوم بنحو 50 جنيها للجرام بعد انهيار بورصات المعادن.

وأشار إلى أن بعض التجار قاموا بشراء المعدن الأصفر بسعر مرتفع يتخطي 700 جنيها للجرام عيار 21 الأكثر شيوعا ومبيعا ومع هبوط الأسعار تحت 700 جنيها فإن ذلك سيتسبب لهم في خسائر.

وأوضح أنه لا يوجد أى أقبال حاليا نتيجة الإغلاق على إثر موجة الطقس السيئ الذي يضرب مصر بالتزامن مع الرياح والأمطار.

وشهدت بورصة الذهب العالمية حالة من التراجع الحاد في الأسعار والطلب على المعدن الأصفر مما ساهم فى انهيار أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 13-3-2020 ، فى منتصف تعاملات اليوم في سوق الصاغة.

وسجل عيار 21 هبوط كبير بنحو 50 جنيها للجرام اليوم نتيجة انخفاض سعر الأوقية عالميا بنحو 6% ليسجل عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 672 جنيها للجرام ، مقارنة بنحو 730 جنيها للجرام أمس. أسعار الذهب

ويتأثر سعر الذهب فى مصر بعدة عوامل ، أبرزها: سعر الدولار أمام الجنيه في السوق المحلية والذى يشهد ارتفاعا حاليا، إضافة إلى أسعار الأوقية في بورصة الذهب ، والقرارات الاقتصادية عالميا، مما يسهم فى زيادة أو انخفاض أسعارها بشكل متغير على مدار اليوم.

أسعار الذهب اليوم في مصر



سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 672 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 774 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 576 جنيها.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5376 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1554 دولارًا.