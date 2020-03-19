إغلاق مبني وزارة التجارة «إحترازيا» بعد اكتشاف حالة كورونا قادمة من السفر

مصادر : الحالة تم اكتشافها خارج المبني .. ولم يتم عزل اي من الموظفين

أغلقت وزارة التجارة والصناعة المقر الخاص بها في منطقة جاردن سيتي ، بعد اعلان اكتشاف حالة مصابة بفيروس كوورنا المستجد ( كوفيد 19 ) بين أحد العاملين بالمبني كان عائدا من السفر.

وقالت مصادر لــ” المال” انه تم اكتشاف حالة بالمطار أثناء عودتها من السفر يوم الثلاثاء الماضي، وتبين انها تعمل بمبني بمقر وزارة التجارة والصناعة في جاردن سيتي.

وأضافت ان المبني لا يضم موظفي وزارة التجارة والصناعة فقط بل يضم موظفين من وزارة قطاع الاعمال ومكتب اليونيدو ، ولم يتبين اذا كانت الحالة تابعة لقطاع وزارة التجارة أو بالقطاعات الاخري.

وكشفت المصادر أن الحالة تم اكتشافها خارج المبني ، وبالتالي لم يتم عزل اي من الموظفين بالمبني ، وأشارت الي أنه كان من الضروري اتخاذ اجراء احترازي باغلاق المبني لتعقيمه وتطهيره.

وعلمت المال أن موظفي وزارة التجارة والصناعة انتقلوا الي مقر الوزارة بمدينة نصر منذ موجة الطقس السيء وتحديدا منذ السبت الماضي، بسبب مشاكل في خدمات الانترنت والسيرفرات.

كان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، قرارًا بإغلاق جميع المنشآت والمحلات من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور من اليوم وحتى 31/3/2020 بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونص قرار مدبولي في اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم في مادته الأولى على: “تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية.

وكذلك إغلاق الحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة.

وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.

ونص القرار في مادته الثالثة علي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكانت وزارة الصحة قد سجلت 14 حالة كورونا جديدة ليصبح إجمالي الحالات المصابة 210 حالات.