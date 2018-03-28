إغلاق لجان الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية وبدء فرز الأصوات

وكالات: أغلقت اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، أبوابها فى الساعة 10 مساء بعد انتهاء عملية التصويت فى اليوم الأخير للانتخابات الرئاسية. وبدأت اللجان الفرعية، عمليات الفرز عقب إغلاق باب التصويت مباشرة، أمام مندوبى المرشحين ومتابعى منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام.…

وكالات:

أغلقت اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، أبوابها فى الساعة 10 مساء بعد انتهاء عملية التصويت فى اليوم الأخير للانتخابات الرئاسية.

وبدأت اللجان الفرعية، عمليات الفرز عقب إغلاق باب التصويت مباشرة، أمام مندوبى المرشحين ومتابعى منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام.

ويعلن رئيس كل لجنة فرعية الحصر العددى بلجنته، متضمنا عدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة والأصوات التى حصل عليها كل مرشح .

فيما تقوم اللجان الفرعية بعد ذلك بإرسال محاضر الفرز والأوراق للجان العامة التابعة لها لتقوم بتجميعها ، ثم ترسلها بعد ذلك للجان المتابعة بالمحاكم الابتدائية ، والتى ترسلها بدورها للهيئة الوطنية للانتخابات.

وتنتهى عمليات الفرز فى جميع اللجان الخميس وفق الجدول الزمنى المعلن من قبل الهيئة، لتبدأ الهيئة فى تلقى الطعون على قرارات اللجان العامة بعد غدا الجمعة.