إغلاق قرض بقيمة 550 مليون دولار لـ«المصرية الاتصالات».. الأسبوع المقبل

■ مصادر: الاتحاد الوطنى الإماراتى و«ABC» البحرينى أبرز المشاركينمحمد سالم:أوشك بنكا «المشرق» و«أبو ظبى الأول» الإماراتيان، على الانتهاء من الإغلاق المالى لقرض بقيمة 550 مليون دولار لصالح الشركة المصرية للاتصالات، والمقرر أن تعتمد عليه لمقابلة التزامات خطة توسع

■ مصادر: الاتحاد الوطنى الإماراتى و«ABC» البحرينى أبرز المشاركين



محمد سالم:

أوشك بنكا «المشرق» و«أبو ظبى الأول» الإماراتيان، على الانتهاء من الإغلاق المالى لقرض بقيمة 550 مليون دولار لصالح الشركة المصرية للاتصالات، والمقرر أن تعتمد عليه لمقابلة التزامات خطة توسعاتها فى مجال التليفون المحمول وتعزيز شبكتها لنقل البيانات.

وقالت مصادر لـ«المال»، إن “المصرية” طلبت الحصول على القرض بقيمة 500 مليون دولار، بأجل زمنى 5 سنوات وتمت زيادته مؤخرا ليصل إلى 550 مليون دولار، ومن المتوقع الوصول إلى مرحلة الإغلاق المالى – أى جمع وتغطية قيمة القرض – خلال الأسبوع المقبل.

وأشارت إلى مشاركة مجموعة من البنوك الخليجية والعربية فى تدبير السيولة وأبرزها، الاتحاد الوطنى الإماراتى و المؤسسة المصرفية العربية «ABC» البحرينية.

كانت سحر حشمت، رئيس قطاع الأموال وإدارة المخاطر بالشركة، قد قالت – فى تصريح لـ «المال»، على هامش توقيع مذكرة تفاهم للربط الإلكترونى مع الشركة الأفريقية «ليكويد تيليكوم»، فى يوليو الماضى- إن المصرية للاتصالات قد حصلت على شريحة من القرض بقيمة 90 مليون دولار بأجل زمنى عام، بينما تستعد لصرف شريحة أخرى بقيمة 200 مليون دولار بأجل 3 سنوات.

وأكدت توقف مفاوضات الحصول على قرض محلى بقيمة 13 مليار جنيه، نظرا لعدم احتياج الشركة إليه حاليا، لامتلاكها حدود ائتمان قوية لدى كل البنوك العاملة فى السوق.

ووافق مجلس إدارة “المصرية”، منتصف مايو الماضى على تسهيلات طويلة الآجل بقيمة 900 مليون دولار، بينها قرض مشترك بحد أقصى 500 مليون دولار مدته 5 سنوات، يتم ترتيبه وتسويقه من قبل بنكى المشرق وأبوظبى الأول، وتسهيل ائتمانى قصير الأجل قابل للتجديد مقدم من مصرف «أبوظبى الإسلامى » مع «البنك الأفريقى للاستيراد» بحد أقصى 200 مليون دولار، ومدته 12 شهرًا، بالإضافة إلى تسهيل موردين خاص بشركة «هواوى» بحد أقصى 200 مليون دولار بمدة 4 سنوات، وفترة سماح 24 شهرًا.

وتهدف تلك التسهيلات إلى تحويل القروض الدولارية قصيرة الأجل إلى قروض طويلة الأجل، وتوفير السيولة النقدية لتمويل رأس المال العامل بشكل مرن، واتاحة التمويل اللازم للاستثمار فى شبكة الجيل الرابع بمعدل فائدة منخفض.

ونمت أرباح المصرية للاتصالات، خلال الربع الثانى بنسبة %12.3، لتسجل فى الفترة من أبريل وحتى يونيو الماضى 1.37 مليار جنيه، مقابل 1.22 مليار خلال الفترة نفسها من العام الماضى، تبعا لقوائمها المالية المجمعة.

ووافق مجلس إدارة الشركة، مطلع الأسبوع الجارى، على شراء %50 من الشركة المصرية العالمية للكوابل البحرية (EISCC) بمبلغ 15 مليون دولار.