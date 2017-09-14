إغلاق فندق سفير دهب للتطوير

رجب عزالدينقررت شركة "مصر للفنادق"، إغلاق فندق سفير دهب، اعتبارًا من 15 أكتوبر المقبل، للبدء فى أعمال تطويره.وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، وافق مجلس الإدارة على بجلسته المنعقدة 13 سبتمبر الجارى، على الإغلاق الكلى لفندق سفير دهب اعتبارًا من 15 أكتوبر، وعدم استقبال أى نزلاء

رجب عزالدين

قررت شركة “مصر للفنادق”، إغلاق فندق سفير دهب، اعتبارًا من 15 أكتوبر المقبل، للبدء فى أعمال تطويره.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، وافق مجلس الإدارة على بجلسته المنعقدة 13 سبتمبر الجارى، على الإغلاق الكلى لفندق سفير دهب اعتبارًا من 15 أكتوبر، وعدم استقبال أى نزلاء طبقًا لما تم الاتفاق عليه.

وتقدم المكتب الاستشارى (محرم باخوم) ببرنامج زمنى لأعمال التطوير لمدة عام يبدأ من 15 أكتوبر المقبل، على أن تبدأ أعمال التنفيذ الفعلى بداية من شهر ديسمبر 2014.

وقالت الشركة إن لجنة التطوير ستقوم باخطار الجهات المعنية بتاريخ الإغلاق.