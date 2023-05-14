إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات التركية.. والنتائج الأولية تظهر خلال ساعات

انتهى التصويت وأغلقت صناديق الاقتراع في الانتخابات التركية الأكثر غموضا في نتائجها المتوقعة، وسط مشاركة واسعة من الأتراك.

واستقبلت مكاتب الاقتراع حشوداً من الناخبين منذ الصباح من دون تسجيل حوادث تذكر.

والاتخابات رئاسية وبرلمانية في آن واحد، ومن المرتقب أن تُعرف النتائج الأولية مساء.

لكن استطلاعات الرأي تشير إلى وجود سباق متقارب بين كليجدار أوغلو، ورجب طيب أردوغان.

ومع ذلك لا يزال من غير الواضح ما إذا كان تصويت اليوم الأحد سينتج عنه فائز واضح بأكثر من 50% من الأصوات، أو ما إذا كان سيتجه إلى جولة ثانية في 28 مايو.

وأدلى أردوغان بصوته في منطقة أسكودار في إسطنبول، قبل أن يتوجه إلى أنقرة لمتابعة النتائج من العاصمة.

وقال أردوغان إن الانتخابات لم تشهد حتى الآن اضطرابات كبيرة، بما في ذلك أيضا، المحافظات الواقعة شرقي البلاد، والتي ضربتها زلازل مدمرة في فبراير الماضي.

كما قال رئيس المجلس الأعلى للانتخابات أحمد ينار، لدى الإدلاء بصوته في أنقرة، إن عملية التصويت تمضي “بلا مشاكل”.

وعادة ما تكون نسبة المشاركة في الانتخابات التركية مرتفعة، عند حوالي 90%.

وكان الاهتمام بالانتخابات كبيرا، حيث تشكلت طوابير طويلة في منطقة اسكودار المحافظة باسطنبول.