إغلاق خط بترول التبين – المنيا للسيطرة على حريق بني سويف

ومن جهته، أمر المهندس شريف حبيب، محافظ بنى سويف، اللواء خميس أبوالفضل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، بوقف الضخ إلى أنابيب البترول القادمة من التبين إلى المنيا، والمارة بمنطقة ميانة منشأة الحج بمركز إهناسيا، بعد اشتعال خط أنابيب، لحين السيطرة على الحريق.
كان السكرتير العام المساعد قد انتقل إلى موقع الحادث، صباح الإثنين، وقال إن خط البترول يقع في قريتى ميانة ومنشأة الحج، وأن غرفة التحكم اشتعلت.
وتم الدفع بـ10سيارات مطافئ إلى موقع الحادث للسيطرة على الحريق والاستعانة بعربات رش تابعة لشركة البترول، ورفع الحالة في غرفة عمليات المحافظة تحت رعاية المحافظ.
وأسفر الحادث عن إصابة حارس، 40 عامًا، بحروق من الدرجة التانية.