إغلاق خط بترول التبين – المنيا للسيطرة على حريق بني سويف

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شب حريق في خط أنابيب بترول في محافظة بنى سويف، صباح الإثنين، أسفر عن إصابة حارس بجروح.

وانتقلت سيارت الإطفاء إلى موقع الحادث، على الطريق المؤدي إلى قرية منشأة الحج بمركز إهناسيا، للسيطرة على الحريق.

وأصيب حارس تابع لإحدى الشركات العاملة بجروح من الدرجة الثانية، وسرعان ما نقلته سيارات الإسعاف إلى مستشفى بنى سويف العام.

وقال الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، إن المصاب، 42 عامًا، حالته مستقرة، وأصيب بحروق في الوجه واليدين.

وكشف مصدر أمنى أن تسريبا وقع في غرفة التحكم رقم 12، أدى إلى تسريب كميات من البنزين الخام على عمق مترين في سطح الأرض، ما أدى إلى اشتعال الخط.

وقال ممدوح عباس، رئيس الوحدة المحلية مركز مدينة إهناسيا، إنه تم الاستعانة بـ10 سيارات مطافئ للسيطرة علي النيران.

وأضاف أن شركة البترول أوقفت ضخ الغاز إلى الخط المشتعل، لحين هبوط النيران للتعامل معها بمعرفة أجهزة الإطفاء.

ومن جهته، أمر المهندس شريف حبيب، محافظ بنى سويف، اللواء خميس أبوالفضل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، بوقف الضخ إلى أنابيب البترول القادمة من التبين إلى المنيا، والمارة بمنطقة ميانة منشأة الحج بمركز إهناسيا، بعد اشتعال خط أنابيب، لحين السيطرة على الحريق.

كان السكرتير العام المساعد قد انتقل إلى موقع الحادث، صباح الإثنين، وقال إن خط البترول يقع في قريتى ميانة ومنشأة الحج، وأن غرفة التحكم اشتعلت.

وتم الدفع بـ10سيارات مطافئ إلى موقع الحادث للسيطرة على الحريق والاستعانة بعربات رش تابعة لشركة البترول، ورفع الحالة في غرفة عمليات المحافظة تحت رعاية المحافظ.

وأسفر الحادث عن إصابة حارس، 40 عامًا، بحروق من الدرجة التانية.