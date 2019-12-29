إغلاق جزئي في طريق الواحات – الفيوم لمدة شهر

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة -اليوم الأحد- عن إغلاق جزئي في طريق الواحات في الاتجاه القادم من طريق الفيوم، مع إجراء بعض التحويلات، وذلك لمدة شهر بسبب أعمال تطوير طريق الواحات – الفيوم.

وأوضحت المرور أنه سيتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات متوقعة وتسيير حركة الطريق، وإجراء بعض التحويلات، وذلك بمناسبة أعمال التطوير في الاتجاهين، على أن تكون الأعمال على مدار اليوم الكامل.

وأشارت إلى أن الغلق تحديدًا فى المنطقة المحصورة بين بداية الطريق البطئ المؤدي إلى مول مصر، حتى الكوبرى العلوى المواجه للمول، بمسافة ما يقرب من 700 متر دون تعطيل الحركة المرورية.

وأضافت أنه تم إجراء تحويلة مرورية بإزالة جزء من الجزيرة الوسطى بطريق الواحات بمنطقة الأعمال، واستقطاع حارة مرورية بطريق الواحات فى الاتجاه المقابل المتجه إلى طريق الفيوم، بعرض ما يقرب من 5 أمتار فقط، لتخصيصها لحركة سير المركبات للقادم من طريق الفيوم باتجاه الواحات.

وتابعت: ثم عودة حركة سير المركبات مره أخرى للاتجاه الأصلى (المتجه إلى مدينة الواحات) بعد تجاوز موقع الأعمال، وفصل هذه الحارة المرورية المشار إليها بحواجز حديدية وخرسانية عن الحركة المرورية فى الاتجاه المقابل، لتفادى حدوث تكدس مرورى بمحيط هذه المنطقة وحفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.