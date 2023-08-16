إغلاق باب التقدم لطلاب مطروح للحصول على منح دراسية بالتنسيق مع الجامعات

أغلق اليوم الأربعاء بمحافظة مطروح باب تقدم طلاب مطروح خريجي الثانوية العامة بأقسامها الثلاثة لهذا العام لتسجيل الحصول على منح دراسية بالتنسيق بين محافظة مطروح وعدد من الجامعات المصرية والخاصة، وتقدم للمنح هذا العام 172 طالبا منهم 100 قسم علمي علوم، و 39 علمي رياضيات و 33 أدبي .

يأتي ذلك بعد استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بهذه المنح خلال الفترة من السبت الماضى إلى اليوم الأربعاء 16 أغسطس بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين من الساعة التاسعة حتى الواحدة ظهرا.

ومن المقرر الإعلان عن المنح المتاحة حتى الان على الصفحة الرسمية للمحافظة مع تأكيد الطلاب لرغباتهم لتلك المنح حسب المجموع والضوابط والشروط المعلن عنها من خلال لجنة المنح الدراسية بالمحافظة .

يذكر أن محافظة مطروح قد أعلنت عن شروط وضوابط التقدم للحصول على المنح الدراسية بمجموع لا يقل عن 80% لطلاب قسم علمى علوم، ولا يقل عن 70% لطلاب علمى رياضيات وأدبي وسيتم وفقا للشروط والضوابط الترشيح والاختيار من خلال اللجنة المعنية مع التأكيد على تحقيق الشفافية وإتاحة الفرص للطلاب وفقا للترتيب والرغبات.