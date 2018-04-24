إغلاق باب الاكتتاب فى زيادة رأسمال أسمنت سيناء

رجب عز الدينأعلنت شركة أسمنت سيناء إغلاق باب الاكتتاب فى زيادة رأسمالها، اليوم الثلاثاء، وتغطيته بنسبة 95.52%.وأقرّت عمومية الشركة غير العادية، في نوفمبر الماضي، زيادة رأس المال المصدر 680 مليون جنيه إلى 1.36 مليار جنيه، عبر زيادة نقدية.وتبلغ قيمة الزيادة في رأس المال

رجب عز الدين





أعلنت شركة أسمنت سيناء إغلاق باب الاكتتاب فى زيادة رأسمالها، اليوم الثلاثاء، وتغطيته بنسبة 95.52%.

وأقرّت عمومية الشركة غير العادية، في نوفمبر الماضي، زيادة رأس المال المصدر 680 مليون جنيه إلى 1.36 مليار جنيه، عبر زيادة نقدية.

وتبلغ قيمة الزيادة في رأس المال 680.58 مليون جنيه، موزعًا على 68.06 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم.

وسجلت الشركة صافي خسارة قدرها 352.5 مليون جنيه خلال 2017، مقابل أرباح 14.6 مليون جنيه في 2016.

وأقرّت عمومية الشركة العادية، مطلع أبريل، الحصول على قرض من شركة فيكا مصر لصناعة الأسمنت بقيمة تتراوح بين 150 و200 مليون جنيه لسداد المديونيات، وتطوير خطوط الإنتاج بمصنع أسمنت سيناء المتوقف عن العمل حاليًّا.