إغلاق المنفذ البرى الوحيد الرابط قطر بسائر دول العالم

وكالات:أغلقت السعودية، أمس الأحد، منفذ سلوى الحدودى مع قطر، المنفذ البرى الوحيد الذى كان يربط القطريين مع سائر العالم، حسبما ذكرت روسيا اليوم.وجاء إغلاق منفذ سلوى بعد انتهاء مهلة الـ14 يوما التى حددتها الرياض لمغادرة مواطنى قطر أراضى المملكة، ضمن إجراءات مقاطعة الدوحة من قبل السعودية والبحر

وكالات:

أغلقت السعودية، أمس الأحد، منفذ سلوى الحدودى مع قطر، المنفذ البرى الوحيد الذى كان يربط القطريين مع سائر العالم، حسبما ذكرت روسيا اليوم.

وجاء إغلاق منفذ سلوى بعد انتهاء مهلة الـ14 يوما التى حددتها الرياض لمغادرة مواطنى قطر أراضى المملكة، ضمن إجراءات مقاطعة الدوحة من قبل السعودية والبحرين والإمارات، وبعض الدول الأخرى، على خلفية الأزمة القطرية الخليجية.

وكانت الحياة توقفت فى المنفذ خلال الأسبوعين الماضيين، بعد قرار الرياض قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، لم يشهد سوى عبور مركبات القطريين وهى تغادر الأراضى السعودية، وعيونهم تلقى النظرة الأخيرة إلى نافذتهم البرية الوحيدة مع العالم، بعدما ظل على مدى عقود طويلة يشهد حركتهم اليومية من السعودية وإليها.

يذكر أن منفذ سلوى سجل، مطلع العام الحالى، أعلى حركة مرور، بلغت 37267 مسافرا.

ومنعت الرياض، “لأسباب أمنية احترازية”، دخول أو عبور مواطنى قطر إلى أراضيها، لكنها تعهدت بتوفير كل التسهيلات والخدمات للحجاج والمعتمرين القطريين.