إغلاق البورصة البريطانية بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية

يعد إغلاق البورصة البريطانية نتيجة وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا مساء اليوم أحد الإجراءات التى ستكلف الاقتصاد البريطاني، وهو إجراء يتم وفقا للأعراف في المملكة المتحدة.

وأعلن قصر بكنجهام منذ قليل وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن عمر يناهز 96 عاما، بعد تدهور حالتها الصحية.

الملكة إليزابيث

ووفقا للمملكة المتحدة يتم الآتي عقب وفاة الملكة:

يكون السكرتير الخاص للملكة، السير إدوارد يونج، أول من يعلم بوفاتها، على أن يقوم بالاتصال برئيس الوزراء وإبلاغه بكلمة السر “جسر لندن تعطل”.

ثم يقوم مركز الاستجابة العالمية التابع لوزارة الخارجية البريطانية بإخطار عدد من البلاد تضم 15 حكومة خارج المملكة المتحدة لاسيما وأن الملكة تتولي رئاسة الدولة، و 36 دولة أخرى في الكومنولث.

وتتمثل الخطوة التالية في إبلاغ نقابة الصحفيين، لتنبيه وسائل الإعلام العالمية بخبر وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

يتم إغلاق البورصة البريطانية أيضا أحد الإجراءات التى ستقوم بها المملكة المتحدة.

وتتضمن الإجراءات نشر وسائل الإعلام قصصها وأفلامها ونعيها المعدة مسبقًا​، على أن يتم إلغاء ​الكوميديا لما بعد الجنازة.

وتقوم المملكة باستدعاء مجلسي البرلمان وسيجلسان في غضون ساعات من وفاتها، ويقسمان الولاء للملك الجديد.

كان القصر الملكي البريطاني «باكنجهام» قد ذكر في وقت سابق اليوم أن أطباء ملكة بريطانيا قلقون على صحتها، وأنهم أوصوا بأن تظل الملكة تحت الإشراف الطبي.

وأوضح القصر فى بيان مقتضب أن “الملكة إليزابيث لا تزال في مقر إقامتها فى بالمورال”، وفقا لوكالة بلومبرج الأمريكية للأنباء.

وقال القصر في بيان، إن الملكة البالغة من العمر 96 عامًا، “تستريح في قلعة بالمورال” في اسكتلندا.. فيما قال مصدر بالقصر الملكي، بحسب شبكة CNN، إنه تم إبلاغ أسرة الملكة بحالتها الصحية.

وأعلن قصر كنسينغتون أن الأمير تشارلز، نجل الملكة، والأمير وليام، حفيدها، سافرا إلى الملكة إليزابيث بعد الأنباء عن صحتها.