إغلاق أكبر سوق للإلكترونيات في العالم بالصين لمواجهة كورونا

اضطرت السلطات في مدينة شنتشن بجنوب الصين لإغلاق أكبر سوق للإلكترونيات في العالم في هواشيانجبي بصورة مؤقتة أمس الاثنين وأوقفت الخدمة في 24 محطة لمترو الأنفاق في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد ” كوفيد-19″، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وستظل ثلاثة مبان رئيسية في المنطقة مترامية الأطراف، التي تضم الآلاف من أكشاك بيع الرقائق الدقيقة وقطع غيار الهواتف والمكونات الأخرى للمصنعين، في حالة إغلاق حتى الثاني من سبتمبر المقبل.

وأكد مسؤولون محليون لرويترز أنباء الإغلاق أمس الاثنين، بينما قال ثلاثة عاملين هناك إن مديري المباني طلبوا منهم العمل من المنزل.

كما أوقفت السلطات في شنتشن خدمات مترو الأنفاق في 24 محطة بمنطقتي فوتيان ولوهو.

ورصد مسؤولو الصحة في منطقة المركز التكنولوجي الضخم التي يبلغ عدد سكانها 18 مليون نسمة تسعة إصابات وحالتين بدون أعراض تم الكشف عنها عبر اختبارات في اليوم السابق.

إصابات كورونا في الصين

ذكرت لجنة الصحة الوطنية اليوم الثلاثاء أن بر الصين الرئيسي سجل 1829 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الاثنين هي 382 ظهرت عليها أعراض و1447 بلا أعراض.

وسجلت الصين 1696 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 352 مصحوبة بأعراض و1344 بلا أعراض.

ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة ليظل عددها 5226.

وحتى يوم الاثنين، سجل بر الصين الرئيسي إجمالا 242689 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

ولم تسجل العاصمة بكين أي إصابات محلية جديدة مصحوبة بأعراض مقابل حالة واحدة في اليوم السابق. كما لم تسجل المدينة أي حالات بدون أعراض مثل اليوم السابق، بحسب بيانات الحكومة المحلية.

وفي مدينة شنغهاي، المركز المالي الصيني، لم تسجل أي حالات إصابة محلية بفيروس كورونا يوم الاثنين.

وفي مدينة شنتشن، مركز التكنولوجيا في جنوب الصين، سُجلت 35 إصابة محلية جديدة يوم الاثنين، ارتفاعا من 11 في اليوم السابق.