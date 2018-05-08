إغلاق أسواق الماشية لانتشار الحمى القلاعية في بني سويف

الصاوي أحمد:أكد حسين عبدالرحمن نقيب عام الفلاحين فشل وزارة الزراعه في تحصين الماشيه بمحافظة بني سويف مما أدي لنفوق مئات المواشي وغلق الأسواق العامه.وقال حسين عبدالرحمن نقيب عام الفلاحين ان وزارة الزراعه ورغم تحذيرنا من فتره كبيره لضرورة التحصين الجيد للمواشيأهملت التحصين لقطعان

الصاوي أحمد:

أكد حسين عبدالرحمن نقيب عام الفلاحين فشل وزارة الزراعه في تحصين الماشيه بمحافظة بني سويف مما أدي لنفوق مئات المواشي وغلق الأسواق العامه.





وقال حسين عبدالرحمن نقيب عام الفلاحين ان وزارة الزراعه ورغم تحذيرنا من فتره كبيره لضرورة التحصين الجيد للمواشي

أهملت التحصين لقطعان الماشية مما ادي لكارثه بمركز ناصر بمحافظة بني سويف .

وأكد نقيب الفلاحين أن مئات المواشي قد وفقت بقري البرج ودنديل وبهبشين والحرجه وطنسا وابوخلاد ودلاص والحمام والمنشيه ببوش بمحافظة بني سويف مما ادي إلي اغلاق الاسواق العامه في المركز كما اغلق سوق بليفيا الكبير نتيجة انتشار مرض الجلد العقدي (الحمي القلاعيه ).

وأشار عبد الرحمن إلى أن من أعراض المرض ظهور دمامل علي الحيوان ثم سرعان ما ينفق كما أن المربين من صغار الفلاحين يعالجون هذه الامراض علي نفقتهم ومن يؤمن منهم علي ماشيته يؤخذ جزء قليل من ثمن الحيوان النافق بعد معاناة مما يعرضهم لخسائر فادحه.

وطالب نقيب الفلاحين وزارة الزراعه متمثله في نائبة الوزير د مني محرز بسرعة التحرك لانقاذ ما يمكن انقاذه كما طالب الجهات الرقابيه بحظر دخول أو خروج الحيونات من المحافظه إلي المحافظات الاخري حتي لا ينتشر المرض.

واشار نقيب الفلاحين إلي أن هذه الكارثه تعد فشلا ذريعا لوزارة الزراعه لعدم قدرتها علي السيطره علي المرض خاصة ان هذه الكوارث غالبا ما تتكرر في اماكن شتي بالجمهوريه في مثل هذا الوقت من كل عام.