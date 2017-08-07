إعمار مصر للتنمية: ندرس فرص التوسع فى مصر

رجب عزالدين قالت شركة إعمار مصر للتنمية، إنها تدرس المشاركة فى مشاريع عقارية جديدة لتوسعة نشاطها فى جمهورية مصر العربية. وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: "ندرس كافة الفرص الجديدة لتوسعة نطاق مشاريعها وسنقوم بالإفصاح المناسب حال موافقة مجلس الإدارة على أية مشاريع جديدة". وقالت وزارة الاستثم



رجب عزالدين

قالت شركة إعمار مصر للتنمية، إنها تدرس المشاركة فى مشاريع عقارية جديدة لتوسعة نشاطها فى جمهورية مصر العربية.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: “ندرس كافة الفرص الجديدة لتوسعة نطاق مشاريعها وسنقوم بالإفصاح المناسب حال موافقة مجلس الإدارة على أية مشاريع جديدة”.

وقالت وزارة الاستثمار المصرية السبت الماضى، إن وزيري الاستثمار والإسكان بحثا مع رئيس إعمار مصر، التابعة لرجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، إقامة مشروع استثماري في مدينة العلمين الجديدة شمال مصر.

وأضافت الوزارة في بيان، أن سحر نصر، وزيرة الاستثمار، ومحمد الدهان، رئيس إعمار مصر، تفقدا يوم السبت الأرض المقترح إقامة المشروع عليها، ولم يذكر البيان أي تقديرات مالية أو أي جدول زمني.

وقال الدهان في البيان إن العبار يرغب فى إقامة “عدد من المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة… وفي القاهرة وجنوب سيناء في إطار حرصه على دعم الاقتصاد المصري والمساهمة في توفير فرص عمل للشباب”.

وتبلغ محفظة استثمارات إعمار مصر في البلاد نحو 53 مليار جنيه، ومن أهم مشروعاتها في مصر مشروع (أب تاون كايرو) الذي يقع على مساحة 4.5 مليون متر مربع في القاهرة وعلى ارتفاع 200 متر فوق سطح البحر ومشروع مراسي الذي يقع على مساحة 6.5 كيلومتر مربع على ساحل البحر المتوسط ومشروع ميفيدا على مساحة 3.8 مليون متر مربع في التجمع الخامس بمدينة القاهرة.