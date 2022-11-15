إعمار مصر للتنمية تقفز بسقف إيراداتها إلى 11.7 مليار جنيه في 9 أشهر

أظهرت أحدث نتائج أعمال لشركة إعمار مصر للتنمية ارتفاع إيراداتها إلى 11.7 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2022، مقارنة بإيرادات بلغت 7.6 مليار جنيه خلال العام السابق 2021.

وكشفت قوائم إعمار مصر للتنمية المجمعة المرسلة للبورصة الثلاثاء، تضاعف تكاليف الشركة إلى 6.4 مليار جنيه خلال التسعة أشهر، مقارنة بتكاليف بلغت 4.1 مليار جنيه خلال 2021.

كما تضاعف صافي أرباح المجموعة إلى 1.1 مليار جنيه حتى سبتمبر الماضى، مقارنة بصافى ربح قدره 822.2 مليون جنيه خلال العام السابق 2021.

ولم تظهر القوائم المالية المستقلة للشركة الأم نتائج مختلفة عن القوائم المجمعة من حيث صافى الربح أو المبيعات.

إعمار مصر للتنمية : ارتفاع نصيب السهم من الأرباح إلى 1.05 جنيه حتى سبتمبر

وارتفع نصيب السهم من الأرباح (الأساسي والمخفض) إلى 1.05جنيه بنهاية سبتمبر الماضى ، مقارنة بنصيب بلغ 0.56 جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق 2021.

وأظهرت نتائج أعمال نصفية سابقة ارتفاع صافى أرباحها بنسبة 131.55 % لتسجل 3.08 مليار جنيه النصف الأول، مقابل أرباح بلغت 1.33 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2021.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 7.02 مليار جنيه خلال النصف المنتهي يونيو الماضى، مقابل إيرادات بلغت 3.78 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2021.

وحققت الشركة صافى ربح بلغ 1.58 مليار جنيه خلال الربع الأول المنتهى مارس الماضى مقارنة بنحو 529.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

تسجيل إيرادات قياسية خلال العام الماضى بقيمة 11 مليار جنيه

إعمار مصر

وكشفت آخر نتائج أعمال سنوية منشورة تسجيل إعمار مصر إيرادات قياسية بقيمة 11 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة بإيرادات بلغت 4.6 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.

وكشفت القوائم المجمعة المرسلة للبورصة (8 مارس ) تضاعف تكاليف الشركة إلى 6 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة بتكاليف بلغت 2.9 مليار جنيه خلال 2020.

كما تضاعف صافي أرباح المجموعة إلى 4.1 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بصافى ربح قدره 1.89 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.

وارتفع نصيب السهم من الأرباح إلى 0.87 جنيه بنهاية ديسمبر الماضى ، مقارنة بنصيب بلغ 0.38 جنيه خلال العام السابق 2020.

إعمار مصر تطلق مشروعا جديد بالساحل الشمالي بتكلفة 53 مليار جنيه

وأفصحت إعمار مصر مطلع أغسطس الماضى عن إطلاق مشروع جديد بالساحل الشمالى بتكلفة استثمارية قدرها 53 مليار جنيه بالشراكة مع شركة إيجل هيلز مصر لإدارة المشروعات والاستثمار.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك ،إن هذا المشروع يحمل اسم ( SOUL) ،وجارى الحصول على التراخيص اللازمة للبدء فى عمليات البناء والتشييد على الفور.

وتبلغ مساحة المشروع حوالى 518 فدان سيجرى إنشاء 2500 وحدة سكنية فاخرة تشمل فيلات وواحدات تجارية وسياحية وفقا لمخطط المشروع الذى أعدته شركات عالمية متخصصة فى التخطيط العمرانى والسياحى.

ووافق مجلس إدارة إعمار مصر للتنمية فى 29 مايو الماضى على الدخول فى شراكة مشروع سياحى سكنى تجارى جديد بالساحل الشمالى بنسبة مشاركة تصل إلى 25% مع شركة إيجل مصر.

وافتتحت إعمار مصر فى يوليو قبل الماضى (2020) ، أول سلاسل فنادق بمشروع مراسى تحمل اسم” العنوان للفنادق” Address Hotels ” ، باستثمارات تقدر بنحو 950 مليون جنيه، كما طورت فندق العلمين التاريخى بتكلفة 1.5 مليار جنيه.

وأفصحت الشركة فى فبراير قبل الماضى (2021) عن تعاقدها على مشروعين فندقيين بـ “قرية مراسى” بالساحل الشمالى مع ثلاث شركات مصرية بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 2.2 مليار جنيه تقريبا.

كما تعاقدت الشركة فى ديسمبر 2020 مع شركة أرابتك الإماراتية للإنشاءات على لإنشاء قرية سياحية داخل مشروع مراسى بالساحل الشمالى، بتكلفة إجمالية قدرها 1.6 مليار جنيه.