«إعمار مصر للتنمية» تفسر أسباب غياب القوائم المالية المجمعة لأول مرة

فسرت شركة إعمار مصر للتنمية عدم إرسالها قوائم مالية مجمعة عن العام المالي المنتهي ديسمبر 2022، إلى إدارة البورصة المصرية، بأسباب تتعلق بوضع الشركة التابعة الوحيدة تحت التصفية.

وقالت إعمار مصر للتنمية في إفصاح مرسل للبورصة المصرية، إنها وضعت شركة إجادة لإدارة المنشآت التابعة، تحت التصفية منذ 9 يونيو 2022، كما شطبت قيدها من السجل التجاري في 14 ديسمبر 2022.

وكانت شركة إجادة لإدارة المنشآت “ش.ذ.م.م”، الكيات التابع الوحيد للمجموعة،ما يعني أنها لن تقدم قوائم مالية مجمعة بعد الآن، وستكتفي بإرسال قوائم مالية واحدة وفقًا لحالات الشركات المنفردة التي لا تضم توابع.

إعمار مصر تسجل مبيعات قياسية تجاوزت 14.7 مليار جنيه في 200

وأظهرت أول قوائم مالية منفردة ترسلها الشركة للبورصة المصرية، تسجيل

بلغت 14.7 مليار جنيه خلال عام 2022، مقارنة بإيرادات بلغت 11 مليار جنيه تقريبًا خلال العام السابق 2021.

وكشفت القوائم المرسلة بتاريخ (7 مارس 2023) ارتفاع تكاليف الشركة إلى 8.1 مليار جنيه خلال عام 2022، مقارنة بتكاليف بلغت 6 مليار جنيه خلال 2021.

كما تضاعف صافي أرباح المجموعة إلى 6.5 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بصافى ربح قدره 4.1 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.

ارتفاع نصيب السهم من الأرباح إلى 1.39 جنيه بنهاية ديسمبر

وارتفع نصيب السهم من الأرباح إلى 1.39 جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، مقارنة بنصيب بلغ 0.87 جنيه خلال العام السابق 2021، وفقًا للقوائم المرسلة للبورصة المصرية.

وأظهرت

سابقة للشركة، ارتفاع إيراداتها إلى 11.7 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر 2022، مقارنة بإيرادات بلغت 7.6 مليار جنيه خلال العام السابق 2021.

وكشفت القوائم المرسلة للبورصة 15 نوفمبر الماضي، تضاعف تكاليف الشركة إلى 6.4 مليار جنيه خلال التسعة أشهر، مقارنة بتكاليف بلغت 4.1 مليار جنيه خلال 2021.

كما تضاعف صافي أرباح المجموعة إلى 1.1 مليار جنيه حتى سبتمبر الماضى، مقارنة بصافى ربح قدره 822.2 مليون جنيه خلال العام السابق 2021.

وارتفع نصيب السهم من الأرباح (الأساسي والمخفض) إلى 1.05جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مقارنة بنصيب بلغ 0.56 جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق 2021.

وأظهرت نتائج أعمال نصفية سابقة ارتفاع صافى أرباحها بنسبة 131.55% لتسجل 3.08 مليار جنيه النصف الأول المنتهي يونيو 2022، مقابل أرباح بلغت 1.33 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2021.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 7.02 مليار جنيه خلال النصف المنتهي يونيو الماضى، مقابل إيرادات بلغت 3.78 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2021.

وحققت الشركة صافى ربح بلغ 1.58 مليار جنيه خلال الربع الأول المنتهى مارس الماضى مقارنة بنحو 529.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

إعمار مصر تسجل إيرادات قياسية خلال 2021 بقيمة 11 مليار جنيه

إعمار مصر

وكشفت نتائج أعمال سنوية سابقة، تسجيل إعمار مصر

بقيمة 11 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة بإيرادات بلغت 4.6 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.

وكشفت القوائم المجمعة المرسلة للبورصة (8 مارس 2022 ) تضاعف تكاليف الشركة إلى 6 مليارات جنيه خلال عام 2021، مقارنة بتكاليف بلغت 2.9 مليار جنيه خلال 2020.

كما تضاعف صافي أرباح المجموعة إلى 4.1 مليار جنيه خلال 2021، مقارنة بصافى ربح قدره 1.89 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.

وارتفع نصيب السهم من الأرباح إلى 0.87 جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة بنصيب بلغ 0.38 جنيه خلال العام السابق 2020.

وأفصحت إعمار مصر مطلع أغسطس الماضى عن إطلاق مشروع جديد بالساحل الشمالى بتكلفة استثمارية قدرها 53 مليار جنيه بالشراكة مع شركة إيجل هيلز مصر لإدارة المشروعات والاستثمار.

كما أفصحت فى فبراير قبل الماضى (2021) عن تعاقدها على مشروعين فندقيين بـ”

” بالساحل الشمالى مع ثلاث شركات مصرية بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 2.2 مليار جنيه تقريبا.

كما تعاقدت الشركة فى ديسمبر 2020 مع شركة

على لإنشاء قرية سياحية داخل مشروع مراسى بالساحل الشمالى، بتكلفة إجمالية قدرها 1.6 مليار جنيه.