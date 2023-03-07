«إعمار مصر للتنمية» تسجل إيرادات قياسية بلغت 14.7 مليار جنيه في 2022

أظهرت أحدث نتائج أعمال لشركة إعمار مصر للتنمية تسجيل إيرادات قياسية بلغت 14.7 مليار جنيه خلال عام 2022، مقارنة بإيرادات بلغت 11 مليار جنيه تقريبًا خلال العام السابق 2021.

وكشفت قوائم إعمار مصر للتنمية المرسلة للبورصة الثلاثاء، ارتفاع تكاليف الشركة إلى 8.1 مليار جنيه خلال عام 2022، مقارنة بتكاليف بلغت 6 مليار جنيه خلال 2021.

كما تضاعف صافي أرباح المجموعة إلى 6.5 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بصافى ربح قدره 4.1 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.

إعمار مصر: ارتفاع نصيب السهم من الأرباح إلى 1.39 جنيه بنهاية ديسمبر

وارتفع نصيب السهم من الأرباح إلى 1.39 جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، مقارنة بنصيب بلغ 0.87 جنيه خلال العام السابق 2021، وفقًا للقوائم المرسلة للبورصة المصرية.

وأظهرت

للشركة، ارتفاع إيراداتها إلى 11.7 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر 2022، مقارنة بإيرادات بلغت 7.6 مليار جنيه خلال العام السابق 2021.

وكشفت القوائم المرسلة للبورصة 15 نوفمبر الماضي، تضاعف تكاليف الشركة إلى 6.4 مليار جنيه خلال التسعة أشهر، مقارنة بتكاليف بلغت 4.1 مليار جنيه خلال 2021.

كما تضاعف صافي أرباح المجموعة إلى 1.1 مليار جنيه حتى سبتمبر الماضى، مقارنة بصافى ربح قدره 822.2 مليون جنيه خلال العام السابق 2021.

ارتفاع نصيب السهم من الأرباح إلى 1.05 جنيه حتى سبتمبر

البورصة المصرية

وارتفع نصيب السهم من الأرباح (الأساسي والمخفض) إلى 1.05جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مقارنة بنصيب بلغ 0.56 جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق 2021.

وأظهرت نتائج أعمال نصفية سابقة ارتفاع صافى أرباحها بنسبة 131.55% لتسجل 3.08 مليار جنيه النصف الأول المنتهي يونيو 2022، مقابل أرباح بلغت 1.33 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2021.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 7.02 مليار جنيه خلال النصف المنتهي يونيو الماضى، مقابل إيرادات بلغت 3.78 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2021.

وحققت الشركة صافى ربح بلغ 1.58 مليار جنيه خلال الربع الأول المنتهى مارس الماضى مقارنة بنحو 529.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

إعمار مصر تسجيل إيرادات قياسية خلال 2021 بقيمة 11 مليار جنيه

إعمار مصر

وكشفت نتائج أعمال سنوية سابقة، تسجيل إعمار مصر

بقيمة 11 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة بإيرادات بلغت 4.6 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.

وكشفت القوائم المجمعة المرسلة للبورصة (8 مارس 2022 ) تضاعف تكاليف الشركة إلى 6 مليارات جنيه خلال عام 2021، مقارنة بتكاليف بلغت 2.9 مليار جنيه خلال 2020.

كما تضاعف صافي أرباح المجموعة إلى 4.1 مليار جنيه خلال 2021، مقارنة بصافى ربح قدره 1.89 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.

وارتفع نصيب السهم من الأرباح إلى 0.87 جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقارنة بنصيب بلغ 0.38 جنيه خلال العام السابق 2020.

وأفصحت إعمار مصر مطلع أغسطس الماضى عن إطلاق مشروع جديد بالساحل الشمالى بتكلفة استثمارية قدرها 53 مليار جنيه بالشراكة مع شركة إيجل هيلز مصر لإدارة المشروعات والاستثمار.

كما أفصحت فى فبراير قبل الماضى (2021) عن تعاقدها على مشروعين فندقيين بـ”

” بالساحل الشمالى مع ثلاث شركات مصرية بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 2.2 مليار جنيه تقريبا.

كما تعاقدت الشركة فى ديسمبر 2020 مع شركة

على لإنشاء قرية سياحية داخل مشروع مراسى بالساحل الشمالى، بتكلفة إجمالية قدرها 1.6 مليار جنيه.