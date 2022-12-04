إعمار مصر للتنمية تحصل على موافقة لممارسة نشاط بيع وتوزيع الكهرباء

حصلت شركة إعمار مصر للتنمية على موافقة لجنة القيد بالبورصة المصرية للشروع في إجراءات ممارسة نشاط بيع وتوزيع الكهرباء وإضافته إلى أغراض الشركة.

وقالت إعمار مصر للتنمية، في إفصاح مرسل للبورصة المصرية، الأحد، إن إضافة هذا النشاط إلى الأغراض سيكون له مردود إيجابي وسيسهم في زيادة أصول الشركة.

ونوهت الشركة بأن هذه الإضافة تأتي في إطار الاستجابة لطلب جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، ومن المقرر دعوة الجمعية العامة لمساهمي الشركة للانعقاد لإقرار النشاط وتعديل المادة (2) من النظام الأساسى لاعتماده.

استنادًا إلى هذه التعديل ستمارس الشركة نشاط بيع وتوزيع الكهرباء بمشروعاتها المختلفة المنتشرة بالساحل الشمالي وغيرها .

إعمار مصر أطلقت مشروعًا جديدًا بالساحل الشمالي بتكلفة 53 مليار جنيه في أغسطس الماضى

وأفصحت إعمار مصر، في أغسطس الماضى، عن إطلاق مشروع جديد بالساحل الشمالى بتكلفة استثمارية قدرها 53 مليار جنيه، بالشراكة مع شركة إيجل هيلز مصر لإدارة المشروعات والاستثمار.

وقالت الشركة، فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك، إن هذا المشروع يحمل اسم (SOUL)، وجارٍ الحصول على التراخيص اللازمة لبدء عمليات البناء والتشييد على الفور.

وتبلغ مساحة المشروع حوالى 518 فدانًا سيجرى إنشاء 2500 وحدة سكنية فاخرة تشمل فيلات ووحدات تجارية وسياحية وفقًا لمخطط المشروع الذى أعدّته شركات عالمية متخصصة فى التخطيط العمرانى والسياحى.

ووافق مجلس إدارة إعمار مصر للتنمية، فى 29 مايو الماضى، على الدخول فى شراكة مشروع سياحى سكنى تجارى جديد بالساحل الشمالى بنسبة مشاركة تصل إلى 25% مع شركة إيجل مصر.

وافتتحت إعمار مصر، فى يوليو قبل الماضى (2020)، أول سلاسل فنادق بمشروع مراسى تحمل اسم” العنوان للفنادق ”Address Hotels”، باستثمارات تقدر بنحو 950 مليون جنيه، كما طورت فندق العلمين التاريخى بتكلفة 1.5 مليار جنيه.

وأفصحت الشركة، فى فبراير قبل الماضى (2021)، عن تعاقدها على مشروعين فندقيين بـ“قرية مراسى” بالساحل الشمالى مع ثلاث شركات مصرية بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 2.2 مليار جنيه تقريبًا.

كما تعاقدت الشركة، فى ديسمبر 2020، مع شركة أرابتك الإماراتية للإنشاءات على لإنشاء قرية سياحية داخل مشروع مراسى بالساحل الشمالى، بتكلفة إجمالية قدرها 1.6 مليار جنيه.

ارتفاع سقف إيرادات الشركة إلى 11.7 مليار جنيه في 9 أشهر

وأظهر أحدث نتائج أعمال لشركة إعمار مصر للتنمية ارتفاع إيراداتها إلى 11.7 مليار جنيه خلال تسعة الأشهر الأولى من 2022، مقارنة بإيرادات بلغت 7.6 مليار جنيه خلال العام السابق 2021.

وكشفت قوائم الشركة المجمعة المرسلة للبورصة (15 نوفمبر 2022)، تضاعف تكاليف الشركة إلى 6.4 مليار جنيه خلال التسعة أشهر، مقارنة بتكاليف بلغت 4.1 مليار جنيه خلال 2021.

كما تضاعف صافي أرباح المجموعة إلى 1.1 مليار جنيه حتى سبتمبر الماضى، مقارنة بصافى ربح قدره 822.2 مليون جنيه خلال العام السابق 2021.

ولم تظهر القوائم المالية المستقلة للشركة الأم نتائج مختلفة عن القوائم المجمعة من حيث صافى الربح أو المبيعات.

وارتفع نصيب السهم من الأرباح (الأساسي والمخفض) إلى 1.05جنيه بنهاية سبتمبر الماضى ، مقارنة بنصيب بلغ 0.56 جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق 2021.

وأظهرت نتائج أعمال نصفية سابقة ارتفاع صافى أرباحها بنسبة 131.55 % لتسجل 3.08 مليار جنيه النصف الأول، مقابل أرباح بلغت 1.33 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2021.

وكشف آخِر نتائج أعمال سنوية منشورة تسجيل إعمار مصر إيرادات قياسية بقيمة 11 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة بإيرادات بلغت 4.6 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.

وارتفع نصيب السهم من الأرباح إلى 0.87 جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، مقارنة بنصيب بلغ 0.38 جنيه خلال العام السابق 2020.