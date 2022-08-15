«إعمار مصر للتنمية» تتبرع لصندوق «تحيا مصر» بمبلغ 206 ملايين جنيه

وافق مجلس إدارة شركة إعمار مصر للتنمية بجلسته المنعقدة 14 أغسطس الجارى على التبرع لصندوق تحيا مصر بمبلغ 206 مليون جنيه لتطوير وتنمية قرية سيدى عبد الرحمن بمركز العلمين -محافظة مطروح.

وقالت إعمار مصر للتنمية فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الإثنين ،إن هذه التبرعات سيجرى صرفها خلال العامين الحالى والقادم (2022)( 2023).

وأقرت إعمار مصر سلسة تبرعات بقيمة مالية مختلفة لصندوق تحيا مصر خلال العام عامى 2020-2021 بغرض المساهمة الاجتماعية فى تنمية المناطق المحيطة بمنطقة سيدى عبد الرحمن.

كما أقرت تبرعات أخرى للحكومة المصرية ووزارة الصحة فى إطار المساعدة على تخفيف آثار وتداعيات جائحة كورونا الممتدة منذ عامى 2020 وحتى الآن.

وافق مجلس إدارة الشركة فى 4 مارس 2021 على التبرع للحكومة المصرية بقطعة أرض بمساحة 15.6 ألف متر بمشروع مراسى بالساحل الشمالى لاستخدامها للأغراض الأمنية لخدمة النقاط الأمنية بساحل البحر الأبيض المتوسط،وفقا لإفصاح مرسل للبورصة آنذاك.

إعمار مصر تبرعت للصندوق بمبلغ 110 ملايين جنيه خلال عامى 2020- 2021

كما وافق المجلس فى 28 يناير 2021 على التبرع بمبلغ 90 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر لاستخدامه فى مجالات كثيرة منها مثل الإسكان والتعليم والصحة.

وقسمت الشركة المبلغ المذكور إلى قسمين، أحدهما بقيمة 60 مليون جنيه لصالح تجديد وبناء المدارس و المنازل والبنية التحتية بمنطقة سيدى عبد الرحمن بمدينة العلمين من خلال صندوق تحيا مصر.

أما القسم الثانى، فتبلغ قيمته 30 مليون جنيه وتخصص لمساعدة الدولة فى مواجهة تداعيات جائحة كورونا من خلال صندوق تحيا مصر أيضا، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة آنذاك.

وأعلنت إعمار مصر للتنمية فى 20 سبتمبر 2020 عن التبرع بمبلغ 20 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر لإحلال وتجديد مدرسة ومستشفى بمنطقة سيدى عبد الرحمن بمدينة العلمين.

وسبق للشركة التبرع فى أبريل 2020 بمبلغ 50 مليون جنيه لمساندة الحكومة المصرية ومؤسسة مصر الخير فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وقالت إعمار مصر فى إفصاح سابق للبورصة “8 أبريل” إن هذا المبلغ سيخصص منه 10 ملايين جنيه للحكومة المصرية ،و40 مليونا لمؤسسة مصر الخير.

وأضافت أن التبرع لمؤسسة مصر الخير يتم فى إطار بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة التضامن الاجتماعى .

إعمار تبرعت للحكومة بمبلغ 878 مليون جنيه فى عام 2019

إعمار مصر صورة أرشيفية

ووافقت إعمار مصر فى 10 أبريل 2019 على التبرع بمبلغ 878 مليون جنيه لصالح المشروعات القومية التى تقوم بتنفيذها الأجهزة الحكومية المصرية.

وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال آنذاك إن هذا التبرع لا علاقة له بالتسوية الجارية لنزاع أرض هضبة المقطم.

ونجحت الشركة خلال عام 2018 فى تسوية نزاعها مع شركة النصر للإسكان حول أرض مشروع “آب تاون كايرون” بالمقطم مقابل 100 مليون جنيه.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال سنوية منشورة تسجيل مجموعة إعمار مصر إيرادات قياسية بقيمة 11 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة بإيرادات بلغت 4.6 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.

وكشفت القوائم المجمعة المرسلة للبورصة (8 مارس ) تضاعف تكاليف الشركة إلى 6 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة بتكاليف بلغت 2.9 مليار جنيه خلال 2020.

كما تضاعف صافي أرباح المجموعة إلى 4.1 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بصافى ربح قدره 1.89 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.

وارتفع نصيب السهم من الأرباح إلى 0.87 جنيه بنهاية ديسمبر الماضى ، مقارنة بنصيب بلغ 0.38 جنيه خلال العام السابق 2020.