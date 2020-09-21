إعمار مصر للتنمية تتبرع بـ 20 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر

إعمار مصر للتنمية تفصح عن تبرعها بمبلغ جديد إلى صندوق تحيار مصر

وافق مجلس إدارة شركة إعمار مصر للتنمية بجلسته المنعقدة أمس على التبرع مجددا بمبلغ 20 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر.

وقالت إعمار مصر فى إفصاح للبورصة اليوم الإثنين إن هذا التبرع يأتى فى إطار التعاون مع صندوق تحيا مصر لإحلال وتجديد مدرسة ومستشفى بمنطقة سيدى عبد الرحمن بمدينة العلمين.

وسبق للشركة التبرع فى أبريل الماضى بمبلغ 50 مليون جنيه لمساندة الحكومة المصرية ومؤسسة مصر الخير فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وقالت إعمار مصر فى إفصاح سابق للبورصة “8 أبريل” إن هذا المبلغ سيخصص منه 10 ملايين جنيه للحكومة المصرية ،و40 مليونا لمؤسسة مصر الخير.

وأضافت أن التبرع لمؤسسة مصر الخير يتم فى إطار بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة التضامن الاجتماعى .

إعمار مصر للتنمية تبرعت سابقا للحكومة بمبلغ 878 مليون جنيه

ووافقت شركة إعمار مصر فى 10 أبريل 2019 على التبرع بمبلغ 878 مليون جنيه لصالح المشروعات القومية التى تقوم بتنفيذها الأجهزة الحكومية المصرية.

وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال آنذاك إن هذا التبرع لا علاقة له بالتسوية الجارية لنزاع أرض هضبة المقطم.

ونجحت الشركة خلال العام الماضى فى تسوية نزاعها مع شركة النصر للإسكان حول أرض مشروع “آب تاون كايرون” بالمقطم مقابل 100 مليون جنيه.

إعمار تتعاقد على مشروع قرية سياحية بالساحل بتكلفة 1.6 مليار جنيه

وتعاقدت إعمار مصر فى ديسمبر الماضى مع شركة أرابتك الإماراتية للإنشاءات لإنشاء مجتمع عمرانى جديد بالساحل الشمالى، بتكلفة إجمالية قدرها 1.6 مليار جنيه.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن هذا التعاقد يتضمن إنشاء مجتمع عمرانى مكون من 42 تاون هاوس، و18 مبنى سكنيا و7 بانجلوز فى مشروع مراسى بالساحل الشمالى.

وأضافت إعمار مصر أن هذا أعمال هذا المشروع ستتم على الفور، وستستمر 36 شهرًا تقريبًا.

تراجع أرباح إعمار مصر 233 مليون جنيه فى الربع الأول

وأظهرت نتائج أعمال حديثة للشركة تراجع أرباحها قبل الضرائب إلى 233 مليون جنيه خلال الربع المنتهى مارس الماضى مقارنة بأرباح قدرها 521 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2018.

وكشفت النتائج المجمعة المرسلة للبورصة فى وقت سابق تراجع إيرادات الشركة إلى 239.5 مليون جنيه خلال الربع المذكور مقارنة بايرادات قدرها 566.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

كما أظهرت النتائج تراجع تكاليف الشركة إلى 192 مليون جنيه خلال الفترة مقارنة بتكاليف بلغت 317 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وتراجعت أرباح إعمار مصر إلى 1.7 مليار جنيه خلال عام 2019 مقارنة بأرباح بلغت 3.4 مليار جنيه في 2018.

وانخفضت إيرادات الشركة إلى 5.4 مليار جنيه،خلال 2019 مقابل إيرادات بلغت 6.3 مليار جنيه في العام الماضي.

وسجلت إعمار مصر للتنمية صافى ربح 3.4 مليار جنيه خلال عام 2018، مقابل أرباح 2.3 مليار جنيه خلال 2017.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 6.3 مليار جنيه خلال 2018 مقابل إيرادات 4.5 مليار فى 2017.