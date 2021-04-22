«إعمار مصر» توقع عقود المرحلة الأولى من مشروع «كايرو جيت» بالشيخ زايد

وقعت شركة إعمار مصر أولى العقود مع الشركة الفائزة بتنفيذ جزء من المرحلة الأولى من مشروع «كايروجيت» في الشيخ زايد بغرب القاهرة ، في مؤشر لانطلاق سريع للبناء بعد إطلاق المرحلتين الأولى والثانية منه في العام الماضي

وأشارت إعمار مصر أن الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير، وهي ذراع المقاولات لمجموعة درة، كانت أول الشركات الفائزة بعقد تنفيذ أول أجزاء المرحلة الأولى للمشروع تحت مسمى” إيلان” والتي تشمل 117 وحدة بين فيلات مستقلة و دويت.

ويتوقع الانتهاء من توقيع كافة عقود المرحلة الأولى والتي تشمل “إيدن” و “جراند ريزيدانس” و “رايز النادي الاجتماعي” خلال الشهر القادم بعد الترسية على الشركات الفائزة لاستكمال باقي الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى للمشروع

وتقوم الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير، بتنفيذ العديد من عقود أعمال المنشآت السكنية والتجارية لصالح إعمار مصر بمشروع ميفيدا بالقاهرة الجديدة، كما تمتلك الشركة سجلاً عريقاً من النجاح في تنفيذ وتسليم مشروعات مماثلة في أنحاء مختلفة من جمهورية مصر العربية، وذلك على مدى تاريخها الممتد لأكثر من سبعين.

بوابة إعمار مصر الجديدة

ويعد مشروع كايروجيت بالشيخ زايد بمثابة بوابة إعمار مصر الجديدة في غرب القاهرة لتبرز من خلالها جمال وتميز هذه المنطقة، كايرو جيت مجتمع فريد من نوعه للذين يبحثون عن أسلوب حياة مميز وينفرد بموقعه الأكثر تميزا ً على طريق مصر إسكندرية الصحراوي مباشرةً ،بالإضافة إلى الخدمات المتنوعة التي تشمل تاون سكوير، والذي يقدم تجربة ترفيهية متميزة من التسوق و المطاعم العالمية والمكاتب و ناد ٍ إجتماعي يوفر خدمات راقية تناسب أسلوب حياتك.

وكانت إعمار مصر قد قامت بوضع حجر الأساس لمشروع كايرو جيت في أكتوبر الماضي في إطار الاحتفال بإطلاق المرحلة الثانية من “المشروع” بعد النجاح الذي حققته المرحلة الأولى

11.5 مليار جنيه استثمارات «كايرو جيت»

ويعد كايرو جيت أول مشروعات إعمار مصر في غرب القاهرة، ويقع على مساحة 133 فدان في قلب الشيخ زايد باستثمارات تصل إلى 11.5 مليار جنيه ، ويضم إلى جانب مجموعة من الفيلات، والوحدات السكنية، والشقق الفندقية، منطقة أعمال، ومناطق تجارية، وخدمات متكاملة.

وقال محمد علي العبار مؤسس شركة إعمار العقارية شهد القطاع العقاري المصري نموا ً متزايدا ً خلال السنوات الماضية، بجانب التشجيع الذي تمنحه الدولة المصرية للقطاعين العقاري والسياحي، من خلال التسهيلات في الإجراءات وتذليل أي عقبات، وهو ما يجعل حجم أعمال إعمار مصر دائما ً في تزايد وقوة

وقد تم الاحتفال مؤخراً بمرور أكثر من 15 عاما من تواجد إعمار في مصر وبما أنجزناه من محفظة أراضي تزيد عن17.4 مليون متر مربع، موزعة على خمسة مواقع متميزة استراتيجيا ً في شرق، وغرب، ووسط القاهرة، وفي الساحل الشمالي، وحجم استثمارات وصل إلى 200 مليار جنيه”.

وأضاف العبار: “منذ بدأت إعمار العمل في مصر وهي تضع نصب أعينها أن تقدم نموذجا ً مختلفا ً من المشروعات، نموذجا ً يليق بمصر وبطموحنا، ويجعلنا دوما ً فخورين بما نحققه على أرض الواقع

مشروعات عقارية متكاملة فى غرب القاهرة

ومشروع كايروجيت الشيخ زايد هو إنجاز جديد لإعمار على أرض مصر وهو يعد أول مشروعاتنا بغرب القاهرة وذلك في إطار سعينا للتوسع في مشروعاتنا العقارية المتكاملة في مصر والتواجد بمجتمعاتها في جميع المحافظات

وقد حظيت المراحل الأولى لمشروع كايرو جيت بنجاح وإقبال كبير بعد إطلاقها العام الماضي، مما يؤكد على الرؤية الاستراتيجية التي نعمل من خلالها وكذلك على ثقة العملاء بالشركة وكل ما تقدمه من خلال خبراتهم مع المشاريع السابقة.”