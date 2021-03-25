بورصة وشركات

«إعمار مصر» توقع عقد مشروع الشيخ زايد باستثمارات 37.8 مليار جنيه

إعمار مصر تفصح عن توقيع عقد 500 فدان بمدينة الشيخ زايد
رجب عزالدين 1:59 م, الخميس, 25 مارس 21 1:59 م, الخميس, 25 مارس 21

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أعلنت شركة إعمار مصر للتنمية عن توقيع عقد قطعة أرض بمساحة 500 فدان بمدينة الشيخ زايد مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وقالت إعمار مصر فى إفصاح للبورصة اليوم الخميس، إن هذه الأرض سيقام عليها مشروع سكنى متكامل باستثمارات تصل إلى 37.8 مليار جنيه.

واستلمت الشركة خطاب تخصيص قطعة الأرض المشار إليها فى نوفمبر 2019 ،وفقا لإفصاح سابق مرسل للبورصة .

ووافق مجلس إدارة الشركة فى اجتماع 4 مارس الجارى على التبرع للحكومة المصرية بقطعة أرض بمشروع مراسى بالساحل الشمالى.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن هذه القطعة تبلغ مساحتها 15.6 ألف متر ستخصص للأغراض الأمنية لخدمة النقاط الأمنية بساحل البحر الأبيض المتوسط.

إعمار مصر تتعاقد على إنشاء فندقين بقرية مراسى بتكلفة 2.2 مليار جنيه

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إعمار مصر

وأفصحت إعمار مصر فى فبراير الماضى عن تعاقدها على مشروعي فندقيين بـ “قرية مراسى” بالساحل الشمالى مع ثلاث شركات مصرية بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 2.2 مليار جنيه تقريبا.

ويختص المشروع الأول بإنشاء فندق خمس نجوم بالتعاقد مع شركة حسن علام للإنشاءات وبالتعاون مع شركة اتحاد المقاولين العرب.

ويضم مشروع الفندق المشار إليه 292 غرفة وجناح ، بتكلفة إجمالية قدرها 1.2 مليار جنيه تقريبا.

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أما المشروع الثانى، فيختص بإنشاء فندق أربع نجوم يضم 214 غرفة وجناح بالتعاقد مع شركة أوراسكوم للإنشاءات بتكلفة إجمالية قدرها 975 مليون جنيه.

وتتوقع إعمار مصر للتنمية تشغيل هذه الفنادق فى عام 2023 ،وفقا لإفصاح تفصيلى مرسل للبورصة المصرية اليوم الخميس.

وقال محمد العبار،مؤسس إعمار مصر، إن توسع شركته فى الساحل الشمالى ينبع من تميز النشاط السياحى، وحاجتها للتطوير بما يتماشى مع سياسات الحكومة فى تطوير البنية التحتية لها خلال الفترة الحالية.

إعمار تتعاقد مع أرابتك لإنشاء قرية بمراسى بقيمة 1.6 مليار جنيه

إعمار مصر للتنمية
إعمار مصر للتنمية

وتعاقدت إعمار مصر للتنمية  فى ديسمبر الماضى مع شركة أرابتك الإماراتية للإنشاءات لإنشاء قرية سياحية داخل مشروع مراسى بالساحل الشمالى، بتكلفة إجمالية قدرها 1.6 مليار جنيه.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك (1 ديسمبر 2020) إن هذا التعاقد يتضمن إنشاء مجتمع عمرانى مكون من 42 تاون هاوس، و18 مبنى سكنيا و7 بانجلوز فى مشروع مراسى بالساحل الشمالى.

ويحمل هذا المشروع اسم “القرية اليونانية”، ومن المقرر الانتهاء منه فى غضون 36 شهرًا تقريبًا.

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يشار إلى أن شركة أرابتك للإنشاءات هى إحدى الشركات التابعة لمجموعة أرابتك القابضة الإماراتية، وهى شركة متخصصة فى تنفيذ مشارع البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية.

وافتتحت إعمار مصر فى يوليو الماضى ،أول سلاسل فنادق بمشروع مراسى تحمل اسم” العنوان للفنادق” Address Hotels ” ، باستثمارات تقدر بنحو 950 مليون جنيه، كما طورت فندق العلمين التاريخى بتكلفة 1.5 مليار جنيه.

وتسعى إعمار مصر إلى الحصول على أراضٍ جديدة فى منطقة القاهرة الجديدة، بخلاف إنهاء مخطط إطلاق مشروع غرب القاهرة، إلى جانب البحث فى الفرص المتاحة بمناطق الإسكندرية والبحر الأحمر.

قفزة فى أرباح الشركة فوق المليار جنيه خلال تسعة أشهر

دعوى قضائية ضد إعمار مصر للمطالبة بـ 400 فدان في مشروع "مراسي"

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة ارتفاع صافى أرباحها إلى مليار جنيه تقريبا خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى مقارنة مع نحو 629 مليونا خلال الفترة المقارنة من 2019.

وكشفت النتائج المجمعة تراجع إيرادات الشركة بشكل طفيف إلى 2.2 مليار جنيه خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بنحو 2.3 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

كما أظهرت القوائم المالية المرسلة للبورصة الأحد الماضى ارتفاع تراجع تكلفة الإيرادات بشكل طفيف أيضا إلى 1.4 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة مقارنة مع نحو 1.39 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

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وارتفع نصيب السهم من الأرباح إلى 0.20 جنيه حتى سبتمبر الماضى، مقارنة مع نحو 0.13 جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وتضاعفت أرباح الشركة خمس مرات خلال النصف الأول لتسجل 581.5 مليون جنيه مقابل أرباح بلغت 94.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019.

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية للشركة تراجع أرباحها إلى 1.7 مليار جنيه خلال عام 2019 مقارنة مع أرباح بلغت 3.4 مليار في 2018. ومازالت نتائج 2020 فى مرحلة التجميع لكافة شركات البورصة.

وانخفضت إيرادات الشركة إلى 5.4 مليار جنيه، خلال 2019 مقابل إيرادات بلغت 6.3 مليار في العام الماضي.

وسجلت إعمار مصر صافى ربح 3.4 مليار جنيه خلال عام 2018، مقابل أرباح 2.3 مليار جنيه خلال 2017.

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بقلم رجب عزالدين

محرر صحفى بقسم البورصة ، باحث دكتوراه فى السياسات العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.

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