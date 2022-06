إعمار مصر تطلق مشروع «The Lake District» فى ميڤيدا

قامت شركة إعمار مصر بتنظيم حفل افتتاح The Lake District في ميڤيدا التجمع الخامس لتكون وجهة ترفيهية مميزة لسكان القاهرة الجديدة، وتعتبر منطقة The Lake District وجهة عائلية ترفيهية بامتياز، حيث تقع على بحيرة مساحتها 10 الاف متر مربع مما يجعلها واحدة من أكبر البحيرات في مصر.

تقدم The Lake District عدة خدمات منها التسوق و العديد من المطاعم المختلفة التي تقع وسط المناظر الخلابة وأمام النافورة الراقصة، مما يعطي تجربة فريدة لمختلف افراد العائلة.

كما توفر The Lake District فرصة لممارسة رياضة التجديف داخل البحيرة لأول مرة في التجمع الخامس، فضلا عن منطقة لممارسة الرياضة ومنطقة مخصصة للأطفال توفر تجربة إبداعية فريدة من نوعها من خلال منطقة للتزلج و The Digger Hub التي تم إطلاقها لأول مرة في دبي.

تعتبر The Lake District وجهة سباقة في توفير تجربة ترفيهية متكاملة للأفراد من مختلف الأعمار، حيث تجمع مجموعة من أشهر المطاعم حول المنظر الخلاب للبحيرة لتوفر لروادها جميع الأنشطة في تجربة هي الأولى من نوعها في القاهرة.

وتأتي The Lake District كإضافة جديدة لداون تاون ميڤيدا الذي يشمل العديد من المطاعم والمحلات التجارية بمنطقة البوليفارد، هذا بجانب مراكز إدارية ذات تصميمات عالمية تحيط بها عدة مناطق تجارية منها My Park, The Place و Mivida Business Park.

ومدينة تضم العيادات والخدمات الطبية تحمل اسم “Healthcare City” ذلك بالإضافة إلى مدارس دولية توفر خدمات تعليمية فريدة مثل مدرسة ريبتون الإنجليزية ومدرسة ESNK الألمانية.

وتعتبر ميڤيدا أحد أنجح مشروعات إعمار مصر في القاهرة حيث يتسم بموقعه الاستراتيجي الفريد في قلب القاهرة الجديدة مباشرة على شارع التسعين.

ويقدم المشروع مثال يحتذى به في المجتمعات المتكاملة الخدامات تتناغم فيها الطبيعة الخلابة، حيث يقع المشروع على مساحة أكثر من 890 فدان تتضمن مساحات خضراء واسعة والعديد من الخدمات المختلفة التي ترضي كل الأذواق لتحقق الرفاهية لأكثر من 22000 عائلة من سكان ميڤيدا.