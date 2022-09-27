«إعمار مصر» تسند تنفيذ مجمع مكاتب «تاون سكوير» لشركة مقاولات تتبع «طلعت مصطفى»

أعلنت شركة إعمار مصر تعاونها مع شركة أتريم للمقاولات التابعة لمجموعة شركات طلعت مصطفى، لبدء إنشاء 195 مكتبا في Townsquare بإجمالي 560 مليون جنيه .

المجمع يعد امتداداً لعمليات البناء التي استمرت لعاميين حتى الان في مشروع كايرو جيت الذي يتميز بموقع استراتيجي مباشرة على طريق مصر اسكندرية الصحراوي بالشيخ زايد.

يشكل مجمع Townsquare أكثر من مجرد مساحات عمل، إذ يرتقي بتجربة الحياة العمليّة اليوميّة إلى آفاق جديدة، ويتميّز بتخطيط عصري مبتكر ومكاتب بمساحات تتراوح من 50 إلى 150 مترًا مربعًا لتلائم العديد من قطاعات الأعمال والاستخدامات المختلفة.

المجمع يتيح خدمات مميزة

المجمع يضمن تجربة مميزة وشاملة من خلال وحدات مكتبية تجمع بين العمل والترفيه و التي تم بيعها بالكامل العام الماضي.

فعلى بعد عدة خطوات من مكاتب Townsquare، يوجد مجموعة متنوعة من محلات التسوق والمطاعم العالمية والتي تقدم تجربة ترفيهية متميزة، بالإضافة إلى وجود فندق و شقق فندقية فريدة من نوعها لاول مرة في القاهرة لمن يرغب في التسوّق أو الاسترخاء أثناء ساعات العمل.

يأتي مجمع Townsquare ليستكمل رؤية مشروع كايرو جيت بالشيخ زايد بخلق تجربة شاملة من خلال أرقى وأفخم التصميمات المعمارية والمرافق المميزة لحياة عملية مميزة.

تفاصيل مشروع كايرو جيت

الجدير بالذكر أن إعمار مصر وضعت حجر الأساس لمشروع كايرو جيت في أكتوبر الماضي

و بدأت بتنفيذ الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى ببناء 118 ڤيلا بمنطقة إيلان، 143 ڤيلا بمنطقة إيدن و أسبن و 329 شقة في جراند رزيدنسز بإجمالي 1.4 مليار جنيه بالإضافة إلى 195 مكتب في Townsquare بإجمالي 560 مليون جنيه.

و يقع كايرو جيت على مساحة 133 فدان باستثمارات تصل إلى 11.5 مليار جنيه، وهو واحد من أكثر المشاريع تميزًا في الشيخ زايد الذي صُمم لخدمة من يبحثون عن أسلوب حياة راقي وسط مساحات خضراء واسعة وخدمات متنوعة.