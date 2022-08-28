إعمار مصر تستحوذ على 25% شركة إيجل هيلز لإدارة المشروعات

كشفت شركة إعمار مصر للتنمية عن قيامها بالاستحواذ على 25% من شركة إيجل هيلز لإدارة المشروعات والاستثمار.

وأوضحت إعمار مصر في بيان للبورصة اليوم الأحد، أن صفقة الاستحواذ تأتي في إطار توقيعها لعقد شراكة مع “إيجل هيلز” بشأن المشاركة في مشروع سكني سياحي تجاري بمنطقة الساحل الشمالي.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال سنوية منشورة تسجيل مجموعة إعمار مصر إيرادات قياسية بقيمة 11 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة مع إيرادات بلغت 4.6 مليار جنيه خلال 2020.

وكشفت القوائم المجمعة المرسلة للبورصة في وقت سابق تضاعف تكاليف الشركة إلى 6 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة بتكاليف بلغت 2.9 مليار جنيه خلال 2020.

كما تضاعف صافي أرباح المجموعة إلى 4.1 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقارنة مع صافى ربح قدره 1.89 مليار جنيه خلال 2020.

وارتفع نصيب السهم من الأرباح إلى 0.87 جنيه بنهاية ديسمبر الماضى ، مقارنة مع 0.38 جنيه خلال 2020.

