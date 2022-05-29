«إعمار مصر» تدخل في شراكة مشروع سياحي بالساحل الشمالي بنسبة 25%

أبدى مجلس إدارة شركة إعمار مصر للتنمية موافقة مبدئية للدخول فى شراكة مشروع سياحى سكنى تجارى جديد بالساحل الشمالى بنسبة مشاركة تصل إلى 25%.

وقالت إعمار مصر للتنمية فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الأحد إن هذه الموافقة سيجرى عرضها على الجمعية العامة للمساهمين فى أقرب اجتماع قادم للنظر بشأنها (لم يتضمن الإفصاح تفاصيل أكثر حول المشروع وأطرافه).

وافتتحت إعمار مصر فى يوليو قبل الماضى (2020) ، أول سلاسل فنادق بمشروع مراسى تحمل اسم” العنوان للفنادق” Address Hotels ” ، باستثمارات تقدر بنحو 950 مليون جنيه، كما طورت فندق العلمين التاريخى بتكلفة 1.5 مليار جنيه.

وقال محمد العبار، مؤسس إعمار مصر، فى تصريح سابق إن توسع شركته فى الساحل الشمالى ينبع من تميز النشاط السياحى، وحاجتها للتطوير بما يتماشى مع سياسات الحكومة فى تطوير البنية التحتية لها خلال الفترة الحالية.

ووافق مجلس إدارة الشركة فى 18 يناير الماضى على افتتاح خمسة فروع جديدة بمراسي سيدي عبد الرحمن -العلمين، بمحافظة مطروح.

«إعمار مصر» تعاقدت على إنشاء فندقين بقرية مراسى بتكلفة 2.2 مليار جنيه

وأفصحت الشركة فى فبراير قبل الماضى (2021) عن تعاقدها على مشروعين فندقيين بـ “قرية مراسى” بالساحل الشمالى مع ثلاث شركات مصرية بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 2.2 مليار جنيه تقريبا.

ويختص المشروع الأول بإنشاء فندق خمس نجوم بالتعاقد مع شركة حسن علام للإنشاءات وبالتعاون مع شركة اتحاد المقاولين العرب.

ويضم مشروع الفندق المشار إليه 292 غرفة وجناحا ، بتكلفة إجمالية قدرها 1.2 مليار جنيه تقريبا، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة آنذاك (4 فبراير 2021).

أما المشروع الثانى، فيختص بإنشاء فندق أربع نجوم يضم 214 غرفة وجناحا بالتعاقد مع شركة أوراسكوم للإنشاءات بتكلفة إجمالية قدرها 975 مليون جنيه، ومن المتوقع تشغيل هذه الفنادق فى عام 2023.

أرابتك تعاقدت على إنشاء قرية بمراسى بقيمة 1.6 مليار جنيه عام 2020

إعمار مصر للتنمية

وتعاقدت إعمار مصرفى ديسمبر 2020 مع شركة أرابتك الإماراتية للإنشاءات لإنشاء قرية سياحية داخل مشروع مراسى بالساحل الشمالى، بتكلفة إجمالية قدرها 1.6 مليار جنيه.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك (1 ديسمبر 2020) إن هذا التعاقد يتضمن إنشاء مجتمع عمرانى مكون من 42 تاون هاوس، و18 مبنى سكنيا و7 بانجلوز فى مشروع مراسى بالساحل الشمالى.

ويحمل هذا المشروع اسم “القرية اليونانية”، ومن المقرر الإنتهاء منه فى غضون 36 شهرًا تقريبًا.

يشار إلى أن شركة أرابتك للإنشاءات هى إحدى الشركات التابعة لمجموعة أرابتك القابضة الإماراتية، وهى شركة متخصصة فى تنفيذ مشارع البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية.

إعمار تنفذ مشروعا في الشيخ زايد باستثمارات 37.8 مليار جنيه

إعمار مصر

وتسعى إعمار مصر إلى الحصول على أراضٍ جديدة فى منطقة القاهرة الجديدة، بخلاف إنهاء مخطط إطلاق مشروع غرب القاهرة، إلى جانب البحث فى الفرص المتاحة بمناطق الإسكندرية والبحر الأحمر.

وأفصحت إعمار مصر فى 25 مارس الماضى عن توقيع عقد قطعة أرض بمساحة 500 فدان بمدينة الشيخ زايد مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة المصرية آنذاك، إن هذه الأرض سيقام عليها مشروع سكنى متكامل باستثمارات تصل إلى 37.8 مليار جنيه، مشيرة إلى استلامها خطاب التخصيص منذ نوفمبر 2019.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال سنوية منشورة تسجيل مجموعة إعمار مصر إيرادات قياسية بقيمة 11 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة بإيرادات بلغت 4.6 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.

وكشفت القوائم المجمعة المرسلة للبورصة (8 مارس ) تضاعف تكاليف الشركة إلى 6 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة بتكاليف بلغت 2.9 مليار جنيه خلال 2020.

كما تضاعف صافي أرباح المجموعة إلى 4.1 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بصافى ربح قدره 1.89 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.

وارتفع نصيب السهم من الأرباح إلى 0.87 جنيه بنهاية ديسمبر الماضى ، مقارنة بنصيب بلغ 0.38 جنيه خلال العام السابق 2020.