إعمار مصر تتعاقد على إنشاء فندقين بقرية مراسى بتكلفة 2.2 مليار جنيه

أعلنت شركة إعمار مصر للتنمية عن تعاقدها على مشروعي فندقيين بقرية مراسى بالساحل الشمالى مع ثلاث شركات مصرية بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 2.2 مليار جنيه تقريبا.

ويختص المشروع الأول بإنشاء فندق خمس نجوم بالتعاقد مع شركة حسن علام للإنشاءات وبالتعاون مع شركة اتحاد المقاولين العرب.

ويضم مشروع الفندق المشار إليه 292 غرفة وجناح ، بتكلفة إجمالية قدرها 1.2 مليار جنيه تقريبا.

أما المشروع الثانى، فيختص بإنشاء فندق أربع نجوم يضم 214 غرفة وجناح بالتعاقد مع شركة أوراسكوم للإنشاءات بتكلفة إجمالية قدرها 975 مليون جنيه.

وتتوقع إعمار مصر للتنمية تشغيل هذه الفنادق فى عام 2023 ،وفقا لإفصاح تفصيلى مرسل للبورصة المصرية اليوم الخميس.

وقال محمد العبار،مؤسس إعمار مصر، إن توسع شركته فى الساحل الشمالى ينبع من تميز نشاطا السياحى، وحاجتها للتطوير بما يتماشى مع سياسات الحكومة فى تطوير البنية التحتية لها خلال الفترة الحالية.

إعمار مصر تتعاقد مع “أرابتك” لإنشاء قرية بمراسى بقيمة 1.6 مليار جنيه

إعمار مصر للتنمية

وتعاقدت إعمار مصر للتنمية فى ديسمبر الماضى مع شركة أرابتك الإماراتية للإنشاءات لإنشاء قرية سياحية داخل مشروع مراسى بالساحل الشمالى، بتكلفة إجمالية قدرها 1.6 مليار جنيه.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك (1 ديسمبر 2020) إن هذا التعاقد يتضمن إنشاء مجتمع عمرانى مكون من 42 تاون هاوس، و18 مبنى سكنيا و7 بانجلوز فى مشروع مراسى بالساحل الشمالى.

ويحمل هذا المشروع اسم “القرية اليونانية”، ومن المقرر الإنتهاء منه فى غضون 36 شهرًا تقريبًا.

يشار إلى أن شركة أرابتك للإنشاءات هى إحدى الشركات التابعة لمجموعة أرابتك القابضة الإماراتية، وهى شركة متخصصة فى تنفيذ مشارع البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية.

وافتتحت إعمار مصر فى يوليو الماضى ،أول سلاسل فنادق بمشروع مراسى تحمل اسم” العنوان للفنادق” Address Hotels ” ، باستثمارات تقدر بنحو 950 مليون جنيه، كما طورت فندق العلمين التاريخى بتكلفة 1.5 مليار جنيه.

وتسعى إعمار مصر إلى الحصول على أراضٍ جديدة فى منطقة القاهرة الجديدة، بخلاف إنهاء مخطط إطلاق مشروع غرب القاهرة، إلى جانب البحث فى الفرص المتاحة بمناطق الإسكندرية والبحر الأحمر.

إعمار تقفز بأرباحها فوق المليار جنيه خلال تسعة أشهر

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة ارتفاع صافى أرباحها إلى مليار جنيه تقريبا خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى مقارنة مع نحو 629 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وكشفت النتائج المجمعة تراجع إيرادات الشركة بشكل طفيف إلى 2.2 مليار جنيه خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بنحو 2.3 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

كما أظهرت القوائم المالية المرسلة للبورصة الأحد ارتفاع تراجع تكلفة الايرادات بشكل طفيف أيضا إلى 1.4 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة مقارنة مع نحو 1.39 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وارتفع نصيب السهم من الأرباح إلى 0.20 جنيه حتى سبتمبر الماضى، مقارنة مع نحو 0.13 جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وتضاعفت أرباح الشركة خمس مرات خلال النصف الأول لتسجل 581.5 مليون جنيه مقابل أرباح بلغت 94.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019.

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية للشركة تراجع أرباحها إلى 1.7 مليار جنيه خلال عام 2019 مقارنة مع أرباح بلغت 3.4 مليار جنيه في 2018. ومازالت نتائج 2020 فى مرحلة التجميع لكافة شركات البورصة.

وانخفضت إيرادات الشركة إلى 5.4 مليار جنيه، خلال 2019 مقابل إيرادات بلغت 6.3 مليار جنيه في العام الماضي.

وسجلت إعمار مصر صافى ربح 3.4 مليار جنيه خلال عام 2018، مقابل أرباح 2.3 مليار جنيه خلال 2017.