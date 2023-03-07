«إعمار مصر» تتبرع بـ 185.5 مليون جنيه لمبادرة حياة كريمة وشراء شنط رمضان

ساهمت شركة إعمار مصر للتنمية بسداد مبلغ 185.5 مليون جنيه لصالح مؤسسة حياة كريمة، مع توظيفها لاستكمال مشروعات المبادرة بجانب شراء حقائب رمضان.

جاء ذلك فى تقرير مجلس إدارة إعمار لتوضيح مساهماتها فى المسئولية المجتمعية خلال العام الماضى، والتى بلغت إجماليها 267.3 مليون جنيه، منها 80 مليون للمساهمة فى تطوير قرية سيدى عبدالرحمن.

كما دفعت الشركة مبلغ 79 ألف لشراء لصالح مؤسسة نيوفيجن لشراء شنط رمضان، بجانب 1.7 مليون جنيه للمساهمة فى اللاند سكيب الخاص بمشروع تحيا مصر فى سيدى عبدالرحمن.

أرباح قياسية

كشفت القوائم المالية المجمعة للشركة عن العام الماضي، ارتفاع أرباحها بنسبة 59.3%، بعدما سجلت 6.56 مليار جنيه خلال 2022، مقابل 4.11 مليار جنيه خلال 2021.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 14.73 مليار جنيه، مقابل 11.08 مليار جنيه خلال 2021.

كما أظهر التقرير أن عدد العاملين بالشركة وصل إلى 441 خلال العام الماضى بمتوسط دخل سنوى بلغ 545.028 جنيه

قرر مجلس الإدارة تأسيس شركة جديدة، تتولى إدارة المنشآت بالمشروعات الخاصة بالشركة.