إعمار مصر تبدأ خطة تطوير فندق العلمين

رجب عزالدينأعلنت شركة إعمار مصر للتنمية، عن بدء تنفيذ خطة تطوير لفندق العلمين بمنطقة سيدى عبد الرحمن، متوقعة إعادة افتتاحه خلال الصيف.وقالت محمد العبار، رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية التابعة: "إن تطوير فندق العلمين يعد مثالاً على عزمنا لتقديم منتج فندقى يوزاى ويتفوق على ما نراه عالمياً".ومن ا

رجب عزالدين

أعلنت شركة إعمار مصر للتنمية، عن بدء تنفيذ خطة تطوير لفندق العلمين بمنطقة سيدى عبد الرحمن، متوقعة إعادة افتتاحه خلال الصيف.

وقالت محمد العبار، رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية التابعة: “إن تطوير فندق العلمين يعد مثالاً على عزمنا لتقديم منتج فندقى يوزاى ويتفوق على ما نراه عالمياً”.

ومن المقرر أن يكون فندق العملين ضمن مجموعة فنادق تقوم “مجموعة إعمار للضايفة” بإدارتها فى مراسى، منها فندق “العنوان مراسى منتجع الجولف والسبا”، والذى يتوقع افتتاحه 2020، ويطل على ملاعب وبحيرات الجولف الخلابة، إضافة للفنادق المطلة على المارينا، منها فندق “فيدا مراسى مارينا”، و”فندق منتجع شاطئ مراسى”.

وقالت الشركة إنها ستعلن عن مجموعة أخرى من الفنادق، بقيمة استثمارية تتجاوز 8 مليارات جنيه.

وحققت إعمار صافى ربح قدره 2.3 مليار جنيه فى 2017، مقارنة بنحو 1.68 مليار جنيه فى 2016، نتيجة زيادة المبيعات إلى 4.5 مليار جنيه فى 2017، مقارنة بنحو 4 مليارات جنيه فى العام السابق.