«إعمار» تفتتح أول منتجع لسلسلة العنوان للفنادق في مراسي الساحل باستثمارات 950 مليون جنيه

ويعد العنوان مراسي منتجع الجولف بمراسي سيدي عبد الرحمن، تصل قيمة استثماراته إلى 950 مليون جنيه الفندق الثاني من سلسلة الفنادق التسعة النني تنوي إعمار للضيافة إقامتها في مشروع مراسي.

افتتح وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منتجع الجولف في مشروع مراسي سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ومحمد العبار ممثل شركة إعمار، وجمال بن ثنية ممثل شركة إعمار مصر، ونخبة من رجال السياحة والإعلام.

ويعد العنوان مراسي منتجع الجولف بمراسي سيدي عبد الرحمن، تصل قيمة استثماراته إلى 950 مليون جنيه الفندق الثاني من سلسلة الفنادق التسعة النني تنوي إعمار للضيافة إقامتها في مشروع مراسي.

وذلك تماشيًا مع توجهات الحكومة المصرية في تنمية منطقة الساحل الشمالى، والتي تشهد طفرة في مجال الاستثمار والعمران وما تستلزمه من إقامة فنادق متميزة.

وخلال الافتتاح قال محمد العبار، ممثل شركة إعمار، إن الساحل الشمالي، ومنطقة سيدي عبد الرحمن تحديدًا، لها طبيعة متميزة ليست موجودة في أي مكان بالعالم، كما أنها منطقة تتناغم فيها جميع ثقافات شعوب البحر المتوسط.

وأكد العبار”أن إعمار تركز على أنواع السياحة التي تثري الدخل القومي لمصر، ومنها سياحة اليخوت عبر إنشاء أكبر مارينا يخوت في البحر النارية بسعة 236 يختًا، إلي جانب توافر خدمات الصيانة الخاصة بها، وإنشاء أول مارينا دولية في البحر المتوسط لاستصافة يخوت بطول 150 مترًا، بخلاف ملاعب الجولف.

وأضاف العبار: “العنوان للفنادق والمنتجعات أول سلسلة فنادق تقدمها مجموعة إعمار للضيافة منذ 2008، وعندما قررنا التوسع وافتتاح فروع خارج الإمارات كان الخيار الأول هو التواجد في مصر فهي بلد سياحي، وحاجتها من الغرف الفندقية لا تتوقف، قد تحدث بعض العثرات كالتي يمر بها العالم حاليًّا لكن نحن في إعمار نعمل وأعيينا على المستقبل”.

وأشار العبار إلى أن استثمارات إعمار في مصر بلغت 200 مليار جنيه، وتبلغ استثمارات مراسي 55 مليارًا، كما أن استثمارات مشروع كايرو جيت تبلغ 11.5 مليار جنيه، بينما تصل استثمارات أرض الشيخ زايد لنحو 37.8 مليار جنيه.