«إعمار» تسعى لتطوير 10 فنادق فى الساحل الشمالى باستثمارات 26.3 مليار جنيه

تسعى شركة إعمار مصر لتطوير مجموعة من 10 فنادق بما يعادل حوالي 3000 غرفة فندقية في منطقة الساحل الشمالي في مصر بحجم استثمارات يصل إلى 26.3 مليار جنيه، وفقاُ لمحمد العبار مؤسس المجموعة.

وذكر العبار أن هذه الخطوة تأتي بدعم القيادة المصرية وموحدين الخطى مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في هذا الملف

وافتتحت شركة إعمار مصر فندق Address Beach Resort Marassi الجديد بمنطقة مراسي في الساحل الشمالي تحت إدارة مجموعة إعمار للضيافة، ليمثل بذلك ثاني الفنادق والمنتجعات التي يتم إطلاقها في مصر تحت العلامة التجارية Address Hotels and Resorts .

الارتقاء بالفنادق فى مصر

تأتي تلك الخطوة امتداداً لرؤية شركة إعمار مصر التي ترتكز على تطوير منطقة الساحل الشمالي والعمل على الارتقاء بقطاع الفنادق والضيافة بها، إسهاماً منها لتحويل مصر لوجهة مركزية للسياحة الترفيهية.

يقع فندق Address Beach Resort Marassi على مساحة 86,100 متر مربع، وقد تم تشييده لينفرد بموقع غير مسبوق على شاطئ مراسي ، والذي سيستمتع به الرواد من خلال شاطئ خاص يمتد على مساحة 160 متر لضمان تجربة تتسم بالخصوصية، ذلك بجانب موقع الفندق الاستثنائي بالقرب من مراسي مارينا ونادي اليخت.

يضم الفندق أيضاً 118 غرفة فندقية وأجنحة مصممة على طراز خاص، 169 وحدة فندقية، بالإضافة إلى 69 كابينة تقع مباشرة على الشاطئ ومراسي مارينا.

خدمات متنوعة

حرصت شركة إعمار مصر على تصميم هذا الفندق ليشمل كافة المرافق المتنوعة بما يضمن تجربة شاملة لرواده، حيث يضم 4 حمامات سباحة مصممة وفق أحدث الطرازات العالمية، ونادٍ رياضي وصحي، ونادي كيكس الترفيهي للأطفال، بالإضافة إلى مجموعة من المطاعم الفاخرة التي تقدم أفضل الأطباق من مطابخ مختلفة حول العالم.

إيمان بالسوق المصرية

وبهذه المناسبة قال العبار : «فخور بافتتاح منتجع Address Beach Resort Marassi في منطقة الساحل الشمالي ، فالخطوة تعكس إيماننا الكبير بالسوق المصرية وحرصنا الممتد للاستثمار في مصر لتحويلها إلى مركز عمراني سياحي عالمي».

وقد قامت إعمار مصر بالفعل خلال السنوات الماضية بافتتاح فندق Address Marassi Golf Resort وتجديد وافتتاح فندق العلمين ذلك بالإضافة لخمس Boutique Hotels، ومن المقرر أن تقوم الشركة قريباً بافتتاح منتجع ڤيدا مارينا.

أضاف العبار أن رؤية شركة إعمار مصر قد تجسدت أيضاً من خلال تطوير مشروع مراسي الذي يقدم أحدث وأرقى مستويات التصميم في عالم التطوير العقاري، كما أنه أصبح الآن يتمتع بأكبر ميناء بحري لليخوت على ساحل البحر المتوسط لتصبح مصر معبراً استراتيجياً لمحبي سياحة اليخوت حول العالم.

مشروعات إعمار

الجدير بالذكر، أن شركة إعمار مصر حققت نقلة نوعية في المجتمعات السكنية المتميزة من خلال مجموعة تضم 6 مشاريع في مصر ومنها منتجع مراسي وSoul بالساحل الشمالي، أب تاون كايرو بوسط القاهرة، وميڤيدا بالقاهرة الجديدة، بالإضافة لكايرو جيت في الشيخ زايد، وبيل ڤي في منطقة الشيخ زايد الجديدة.