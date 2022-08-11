«إعمار العقارية» تستحوذ على «دبي كريك هاربور» مقابل 7.5 مليار درهم

وقعت إعمار العقارية اتفاقا مع دبي القابضة، للاستحواذ بالكامل على “دبي كريك هاربور”، وهو مشروع متكامل يقع على طول الواجهة البحرية لخور دبي التاريخي، مقابل 7.5 مليار درهم إماراتي تدفع بالتساوي نقدا وأسهما في “إعمار”.

وذكر بيان لشركة “إعمار”، أن “دبي القابضة” ستصبح ثاني أكبر مساهم في الشركة بعد اتفاق “دبي كريك هاربور”.

ووفقاً لبيان من مجلس إدارة “إعمار العقارية”، تمت الموافقة على الاستحواذ على كامل رأسمال شركة دبي كريك هاربور، المالك القانوني لمشروع دبي كريك هاربور، بمقابل 7.5 مليار درهم يتم تسديدها نقداً بما فيها مبلغ مؤجل بقيمة 1.25 مليار درهم مستحق الدفع خلال مدة ثلاث سنوات، و50% سندا إلزاميا قابلا للتحويل إلى أسهم في شركة إعمار العقارية محسوبة بقسمة مبلغ 3.75 مليار درهم على سعر إغلاق سهم شركة إعمار في 10 أغسطس 2022.