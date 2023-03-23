«إعماركم للتطوير العقاري» تطلق مشروع المقطم داون تاون بعد استلام التراخيص وبدء الحفر

طرحت شركة إعماركم للتطوير العقاري، مشروع المقطم داون تاون تجاري – إداري – طبي بمنطقة الهضبة الوسطى على كورنيش المقطم، باستثمارات تتخطى 1.5 مليار جنيه.

وقال محمود فوزي رئيس مجلس إدارة شركة إعماركم للتطوير العقاري، إن الشركة تعتزم تنفيذ المشروع بخبرتها الطويلة في تنفيذ المشروعات السكنية والتجارية في منطقة القاهرة.

وأشار إلى أنه سيكون أول مشروع متعدد الاستخدامات يطل على كورنيش المقطم، وسيساهم في تغيير خريطة المشروعات التجارية في المنطقة، كونه يضم جميع أغراض الوحدات من تجارية وإدارية وطبية.

محمود فوزي: بدء تنفيذ المشروع قبل طرحه للبيع يؤكد الملاءة المالية القوية

وكشف أن إعماركم للتطوير حصلت فعلياً على التراخيص الخاصة بالمشروع وبدأت أعمال الحفر تمهيداً لبدء تنفيذه، وهو ما يعبر عن سياسة الشركة في ضخ الاستثمارات في المشروع قبل طرحه للبيع، مما يؤكد الملاءة القوية لها، وبناءاً على رؤيتها بضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة في التسليم للعملاء.

وأضاف أن السوق العقاري المصري سوق واعد للغاية، على الرغم من التحديات التي تواجهه، مدفوعاً بكونه الوعاء الآمن للاستثمار، ولقدرته على تخطي جميع الأزمات التي تواجهه .

من جانبه أكد المهندس عادل كيشك نائب رئيس مجلس إدارة إعماركم أن الشركة حرصت في المشروع على تحقيق أعلى استفادة من الوحدات وكذلك منطقة الخدمات واللاند سكيب.

عادل كيشك: تصميم المشروع بشكل عصري يتناسب مع القيمة التاريخية للمنطقة

وأوضح أن المشروع سيكون علامة فارقة في منطقة المقطم، كونها منطقة لا زالت تحتاج إلى مزيد من الخدمات التجارية والإدارية

مشيراً إلى أن السنوات السابقة كانت المنطقة تتطلع إلى تنفيذ مشروعات متعددة، وتحويلها إلى منطقة ترفيهية تناسب موقع ومميزات المنطقة.

ولفت إلى أن رؤية القيادة السياسية والحكومة بضرورة تطوير المنطقة وربطها بالمناطق الأخرى، من خلال شبكة طرق كبيرة تحقق الهدف من ربط المنطقة بباقي المناطق، شجع القطاع الخاص على تنفيذ مشروعات مختلفة سكنية وتجارية وإدارية، بما يحقق الهدف منها وتحويلها إلى منطقة ترفيهية.

من جانبه قال المهندس محمد سند الرئيس التنفيذي للشركة، إن المشروع يتم تنفيذه على مساحة تصل إلى نحو 11 ألف متر مربع، ويضم وحدات تجارية وإدارية وطبية، تتميز بإطلالة مميزة من جميع الجهات، بالإضافة إلى مناطق خضراء ولاند سكيب، تضمن للعملاء الحصول على أفضل تجربة تجارية وترفيهية.

محمد سند : أنظمة سداد متنوعة للعملاء وعائد استثماري مضمون

وأشار إلى أن المشروع عبارة عن أرضي و 4 أدوار، وتتراوح مساحة الوحدات بين 53 متر مربع و 660 متر مربع، ويضم نافورة راقصة بطول ٧٠ متر و إطلالة بانورامية على الأهرامات

مؤكداً أن المشروع يوفر عائد استثماري جيد للعملاء، وتم طرح المرحلة الأولى منه بأسعار تنافسية تتراوح بين 30 الف جنيه للإداري و 32 ألف جنيه للعيادات الطبية.

وأضاف أن إعماركم تتفاوض حالياً مع عدد من شركات إدارة المشروعات، من أجل اختيار أفضل شركة لإدارة وتشغيل المشروع، وتحقيق الهدف المرجو منه.